Jammerbugt holder på egenudviklet offensivspiller

FODBOLD:Oprykkerne fra Jammerbugt FC er i fuld gang med at sammensætte truppen inden den snarlige turneringsstart i 1. division. Det bliver fortsat med en af klubbens markante, egenudviklede spillere.

20-årige Max Møller fra Vestbjerg forlænger nemlig yderligere to og et halvt år med divisionsklubben. I en pressemeddelelse beskriver Jammerbugt FC ham som en gennembrudsstærk offensivspiller.

Med fem mål i 2. division i den seneste sæson har nordjyden også vist sit værd på mandskabet.

- Max er et stort talent af egen avl. Han flytter sig hele tiden, og jeg forventer mig rigtig meget af vores fortsatte samarbejde. Vi har arbejdet sammen længe allerede, og Max har udviklet sig meget. Nu skal han nå nye højde i skærpet konkurrence. Max har forudsætningerne for at kunne udvikle sig yderligere, og det skal vi hjælpe ham med, og jeg forventer mig meget af det samarbejde, udtaler cheftræner Bo Zinck.

- Jeg er bare glad og stolt over, at klubben ønskede at forlænge min kontrakt yderligere. Det er et kæmpe skulderklap for mig, at klubben vælger at give mig ny kontrakt, selvom jeg stadig havde tid tilbage i min nuværende kontrakt. Det betyder også, at jeg vil give alt, jeg har, for at få klubben til at opnå det bedst mulige resultat overhovedet i den nye liga, siger spilleren selv.

Onsdag tester Jammerbugt FC formen af mod de tidligere divisionskolleger fra Thisted FC.