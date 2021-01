Jammerbugt holder på tidligere AaB'er - ser stor canadier an

FODBOLD:Bardhec Bytyqi er med sine syv mål i efterårets 2. division et tydeligt aktiv for Jammerbugt FC.

Klubben havde også regnet med at skulle se den tidligere AaB-back gå til et hold fra en højere hylde denne vinter. Men profilen ser ud til at blive et halvt år mere i Pandrup-klubben.

- Der har været nogle prøvetræninger, som desværre ikke resulterede i noget. Men jeg er glad for at være tilbage, siger Bytyqi.

- Jeg føler, at jeg har niveauet til at tage skridtet op. Jeg tror på, at jeg kan vise mig frem og tiltrække større klubber, siger han.

Cheftræner Bo Zinck kan altså glæde sig over at holde på en stor profil. Dermed står han med en stærk trup forud for et vigtigt forår for oprykningskandidaterne i 2. division.

- Vi har ikke hentet nogen endnu. Det håndter vi lidt tilbagelænet. Vi har en stærk trup, så vi kigger bare på, om der kommer en eller to, som passer ind, siger han.

I testkampen mod Hobro torsdag var canadiske Elie Gindo med for Jammerbugt i et forsøg på at spille sig til en kontrakt. Han viste sig godt frem for cheftræneren, da han kom ind i anden halvleg.

- Når han kan være med mod et 1. divisionshold, kan man også være med i 2. division. Han er en midtbanespiller, der lever på sit hovedspil og sin fysik, siger Zinck.

- Han bliver hos os i længere tid, så vi har god tid til at prøve ham af. Han var i Nørresundby gennem efteråret, så ham har vi kigget lidt på før, tilføjer han.