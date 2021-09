Jammerbugt holdt nullet mod Esbjerg og tog tredje sejr

FODBOLD:Jammerbugt FC og manager Bo Zinck tog søndag en stor skalp, da 1. divisionsholdet slog det tidligere superligamandskab, Esbjerg fB, med 1-0. Det er oprykkernes tredje sejr i sæsonen og desuden deres første divisionsopgør uden at indkassere mål.

Vestjyderne havde ellers genfundet formen og var ubesejrede i tre kampe inden besøget i Pandrup. Men det blev saboteret af et hårdt kæmpende mandskab med en klar plan. Jammerbugt FC gik nemlig efter en masse dødbolde og fik gang på gang presset Esbjerg til at afgive hjørnespark og indkast til vendelboerne.

Jammerbugt FC - Esbjerg fB 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Sead Gavranovic (17. minut) Advarsler: Lasha Parunashvili, Esbjerg (16. minut), Emil Holten, Esbjerg (22. minut), Mads Larsen, Jammerbugt (32. minut), Moussa Kamara, Jammerbugt (34. minut), Nikolaj Lyngø, Jammerbugt (41. minut), Sead Korac, Esbjerg (49. minut), Emmanuel Igbonekwu, Jammerbugt (57. minut) Jammerbugt-opstilling (4-2-3-1): Marcus Bundgaard - Emmanuel Igbonekwu (Emil Nielsen, 80. minut), Nikolaj Lyngø, Moussa Kamara, Mads Larsen (Solomon Ogberahwe, 78. minut) - Christian Rye, Marcus Sloth - Sead Gavranovic, David Edvardsson, Bardhec Bytyqi - Max Møller (Frederik Høgh, 46. minut)

Det var netop efter en dødbold, som Jammerbugt bragte sig foran et kvarter inde i kampen. Et langt indkast blev sendt ind i Esbjerg-feltet, hvor Nikolaj Lyngø snittede bolden videre til Sead Gavranovic.

Den store offensivprofil i Jammerbugt gennem flere sæsoner viste her sin rutine, da han tog bolden med i en vending og satte den ind bag en sagesløs Jeppe Højbjerg i Esbjerg-målet.

Derfra havde vestjyderne store problemer med at spille sig ind i kampen. Hjemmeholdet lykkedes med et højt pres, der i store perioder forstyrrede Esbjergs opbygningsspil. Den plan holdt for Jammerbugt frem til midten af anden halvleg.

Her blev der nemlig dømt straffespark på Nikolaj Lyngøs forsøg på at erobre en bold. Esbjergs Mads Larsen sparkede dog på stolpen i venstresiden, som Marcus Bundgaard ligeledes havde kastet sig ud imod.

Dermed fik den tidligere AaB-målmand sit første clean sheet i landets næstbedste række.

Med sejren indtager Jammerbugt en syvendeplads i Nordicbet Ligaen.