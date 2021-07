Jammerbugt kæmpede forgæves mod effektive Lyngby

FODBOLD:Jammerbugt FC så markant undertippede ud, da de fredag tog imod Lyngby BK. Det var således et oprykkerhold fra 2. division, der mødte nedrykkerne fra Superligaen.

Men favoritterne skulle alligevel kæmpe hårdt for point, da Jammerbugt i store dele af kampen pressede på og kom til markante chancer på deres ydmyge hjemmebane.

Mod slutningen af kampen manglede energien dog hos oprykkerne, hvorefter Lyngby løb sejren hjem trods en udvisning.

Jammerbugt FC - Lyngby BK 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Frederik Gytkjær (25. minut), 0-2 Lasse Fosgaard (75. minut), 1-2 Max Møller (90. minut) Advarsler: Emil Nielsen, Lyngby (64. minut), Bardhec Bytyqi, Jammerbugt (64. minut), Sanders Ngabo, Lyngby (64. minut), Marcel Rømer, Lyngby (68 minut), Christian Rye, Jammerbugt (70. minut), Emil Nielsen, Lyngby (81. minut) Udvisninger: Emil Nielsen, Lyngby (81. minut) Jammerbugt-opstilling (4-2-3-1): Marcus Bundgaard - Daniel Mortensen, Nikolaj Lyngø, Marcus Jørgensen, Mads Larsen - David Edvardsson (Simon Jensen, 56. minut), Christian Rye - Sead Gavranovic (Omar Natami, 73. minut), Mubaarak Nuh (Max Møller, 78. minut), Bardhec Bytyqi - Frederik Høgh Jensen VIS MERE

Det var hjemmeholdet, der lagde bedst ud på det vindblæste stadion mellem Pandrup og Kaas. Nordjyderne sad således på spillet og kom til en række små chancer gennem første halvleg.

Det var først halvvejs inde i halvlegen, at superliganedrykkerne fra Lyngby for alvor blev farlige. Til gengæld formåede de også at konvertere første, markante chance til mål.

Jammerbugt-keeperen Marcus Bundgaard kom dårligt ud i Lyngby-spilleren Emil Nielsen, der sendte holdkammeraten Frederik Gytkjær alene igennem på højre side af målet. Herfra kunne han uden problemer trille bolden i mål til en føring til gæsterne.

Frem mod pausen kom Jammerbugt til flere store chancer. Ad to gange skød Bardhec Bytyqi over mål, da han brød igennem ind i feltet. Frederik Høgh Jensen formåede også at passere Frederik Ibsen i Lyngby-målet, men der blev fløjtet for frispark i situationen.

Efter pausen fortsatte det undertippede hjemmehold med at presse på. Offensivprofilen Sead Gavranovic havde blandt andet en stor chance, men han sendte den over mål på kort afstand.

Med en halv time tilbage af kampen skulle Frederik Høgh Jensen have udlignet, da Sead Gavranovic fandt angriberen dybt på et frispark. Men han sparkede ligeledes over mål fra klos hold.

Kort efter udbyggede Lasse Fosgaard så for gæsterne, da han sendte en flad bold afsted fra kanten af feltet og ind bag Marcus Bundgaard. Emil Nielsen kunne have gjort det værre for Jammerbugt blot et minut efter, men Lyngby-spilleren sparkede på overliggeren på et helt frit mål.

Håbet om point begyndte dog at spire, da Emil Nielsen med ti minutter tilbage fik sit andet gule kort for at kaste en vanddunk. Dermed var det i overtal, at hjemmeholdet rundede kampen af.

Indskiftede Max Møller, der er et lokalt talent, formåede også at reducere i overtiden, da han kom til en afslutning i et tætpakket Lyngby-felt. Men det blev ved reduceringen.