Jammerbugt kan rykke op på fredag: - Vi kunne ikke have skrevet historien bedre

FODBOLD:Nu kan det næsten ikke gå galt.

Efter lørdagens 1-0-sejr over FC Sydvest er Jammerbugt FC snublende nær oprykning til landets bedste fodboldrække. Før de sidste to kampe har nordjyderne et forspring på seks point ned til B93, der samtidig har en målforskel, der er fire mål dårligere end Jammerbugts.

- Vi er snublende tæt på nu, men det tager vi helt stille og roligt. Vi kan heldigvis selv gøre tingene færdige, og det startede vi med i dag, konstaterer Jammerbugt-manager Bo Zinck.

Oprykning kan blive definitiv fredag aften i hjemmekampen mod Brabrand.

- Hvis det bliver sådan, kunne vi ikke skrive historien meget bedre selv. Jeg håber selvfølgelig, at der kommer så mange mennesker som muligt og bakker os op, for det kan blive en fantastisk fredag aften for vores fodboldklub. Vi har spillet os i en situation, som ingen havde regnet med, og det har vi gjort os fortjent til. Det skal vi være glade for og stolte over, og så skal vi ud at jagte den sejr, siger Bo Zinck.

Han vil ikke lade sig påvirke af et enkelt point i fredagens kamp er nok til at sikre oprykningsbilletten.

- Vi vil ud at vinde. Jeg ved godt, at et point er nok, men sådan kan vi ikke spille en fodboldkamp, for så kommer vi til at tabe. Vi skal ud og styre det, som vi vil, og vi skal ud at angribe. Det er det, der har fået os hertil, og det kan vi ikke stoppe med nu med de spillere, vi har. De vil fremad, og det ville de også i dag (lørdag, red.), selv om træneren kunne stå derude og blive lidt nervøs, siger Bo Zinck, der var meget tilfreds med indsatsen i sejren over FC Sydvest.

- Vi er glade for, at vi vandt, men vi vandt med for lidt. Indsatsen var til mere end 1-0, men jeg er rigtig godt tilfreds med drengene. De lod sig ikke påvirke af noget som helst, så det var godt. Sydvest var ikke i nærheden af at score, siger Bo Zinck.