Jammerbugt FC leverede kongecomeback og hentede første sejr

FODBOLD:Efter blot tre kampe af en sæson er det helt sikkert på kant med sandheden og titulere en enkelt kamp; skæbnekamp, men om ikke andet var Jammerbugt FC's besøg hos Fremad Amager en potentiel nøglekamp, da Fremad Amager dels ligner et oplagt bud på et hold, som oprykkerne skal holde under sig i tabellen, og dels har fået en horribel indledning på sæsonen.

Derfor var der i den grad lagt i kakkelovnen til sæsonens første tre point til Jammerbugt. Umiddelbart led den ambition et stort knæk efter mindre end fire minutters spil. Her krøllede hjemmeholdets David Boysen bolden i nettet, og så kunne de lokale fans for en stund juble over lidt tiltrængt succes til den russisk ejede klub.

I de efterfølgende minutter var Bo Zincks tropper groggy. I bokseterminologi ikke helt til tælling, men noget der mindede om det.

I stedet for at ryge yderligere i tovene slog Jammerbugt i stedet fremragende tilbage. Efter 20 minutter amagerkansk dominans var det pludselig Mubaarak Nuh, der satte sig igennem på venstrekanten og serverede et indlæg for en helt fri Sead Gavranovic, der kvitterede ved at udligne.

Nu var pendulet svinget over i gæsternes favør. Det var nu Fremad Amager, der var på vej i kanvassen. Der blev leveret et reelt leverstød til Fremad Amagers ambitioner om at byde Jammerbugt op til kamp, da Christoffer Palm fik et klodset andet gult kort lige inden pausen. Dermed måtte Fremad Amager se frem til at spille hele anden halvleg en mand i undertal.

Jammerbugt FC forvaltede overtallet fremragende. Man dominerede stort på bolden, men de helt store åbenlyse chancer udeblev. Bardhec Bytyqi var imidlertid dejligt optimistisk i sin tilgang, da han med cirka 20 minutter tilbage af kampen bankede på mål fra kanten af feltet. Ved første øjekast et lettere slatent forsøg, men hvis man ikke forsøger, så scorer man som bekendt ikke.

Bytyqis afslutning ramte en modspiller og gik i mål. Føringen var på ingen måde ufortjent, og det virkede på daværende tidspunkt usandsynligt, at den kriseramte Amager-klub kunne komme tilbage på omgangshøjde.

Bortset fra en enkelt situation, hvor der opstod panik i Jammerbugt-defensiven, var hjemmeholdet aldrig i nærheden af at udligne, og dermed kunne Bo Zinck, resten af trænerstaben og spillerne triumferende juble over den første men næppe sidste sejr til oprykkerne i denne sæson.

Der er nemlig spændende ting i vente for Jammerbugt FC, der fortsat må undvære en række nye spillere, der ikke har fået spilletilladelsen på plads endnu. Måske er de klar til midtugens rent nordjyske opgør mod Hobro, der i lighed med Fremad Amager også fortsat jagter sæsonens første sejr.