Jammerbugt manglede skarpheden i Brabrand

FODBOLD:Sead Gavranovic bragte Jammerbugt FC foran ude mod Brabrand, men alligevel måtte nordjyderne lørdag indkassere et 1-3-nederlag.

Brabrand - Jammerbugt FC 3-1 (1-1) Mål: 0-1 Sead Gavranovic (26. minut), 1-1 Anton Søjberg (43. minut), 2-1 Kasper Nygaard Andersen (76. minut), 3-1 Anton Søjberg (90. minut) VIS MERE

Til stor ærgrelse for Jammerbugt-træner Bo Zinck.

- Vi var rigtig gode i første halvleg, og efter at vi var kommet foran 1-0 har vi også en periode, hvor vi burde have gjort det til 2-0, og det ærgrer os, at vi ikke får lukket kampen ned der.

- Da vi så kommer bagud i anden halvleg, har vi også to store chancer for at udligne, men igen får vi ikke udnyttet chancerne. Det var en lige kamp, som vi skulle have haft mere ud af, siger Bo Zinck.

Spillemæssigt så han dog gode takter.

- Jeg kan ikke sætte en finger på arbejdsindsatsen, og vi spillede fint. På udebane bød vi et tophold op til dans, og det skal vi tage med. Sidst mod Dalum viste vi, at vi godt kan score mål, så vi skal bare fortsætte, så vi kan få fat i den femte- eller sjetteplads, som er det, vi kigger efter i øjeblikket, siger Bo Zinck.