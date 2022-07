Jammerbugt nærmer sig ny træner: - Det har været lidt svært

FODBOLD:Jammerbugt FC og Esbjerg fB delte i sidste sæson skæbnen som nedrykkere fra landets næstbedste fodboldrække, men vestjyderne var stærkest, da de to hold tirsdag eftermiddag testede formen forud for den kommende sæson i 2. division.

Esbjerg vandt med 2-0 i kampen, der blev afviklet over tre gange 30 minutter. Con Ouzounidis bragte lettere tilfældigt gæsterne foran i første halvleg, da en afslutning fra Malthe Kristensen ramte ham i maven og derfra gik i mål, mens den tidligere Jammerbugt-profil Bardhec Bytyqi i anden halvleg slog sejren fast efter en overlegen soloaktion.

Med to en halv uge til sæsonpremieren i 2. division afslørede kampen også, at der fortsat er mange løse ender i Jammerbugt FC. Blandt andet mangler man stadig at finde en ny cheftræner i stedet for Nabil Trabelsi, der godt nok var til stede på Sparekassen Danmark Arena tirsdag, men han ønsker ikke at fortsætte i jobbet, fordi han skal i gang med sin træneruddannelse.

En løsning på trænerposten nærmer sig dog, fortæller klubejer Klaus Dieter Müller.

- Det har været lidt svært at finde en ny træner. Vi har talt med flere, men nu har vi fundet en god løsning, og jeg håber på, at vi kan færdiggøre det i løbet af de næste dage. Lige nu forhandler vi, så vi må se, hvad der sker, siger Klaus-Dieter Müller.

Men også på banen er der sædvanen tro sket store forandringer i Jammerbugt. Forårets enlige kontinuerlige danske islæt på holdet Emil Nielsen er skiftet til Vendsyssel FF, mens tirsdagens kamp dog havde deltagelse af spillere som målmand Pape Ndiaye, forsvarsspilleren Daniel Paye og angriberen Ahmad Gero, der også var i klubben i foråret.

Derudover var truppen suppleret med en række nye afrikanske spillere. Flere af dem viste eksempler på individuelle kvaliteter, men kollektivt lader Jammerbugt-holdet stadig meget tilbage at ønske.

- Det bliver mere eller mindre det hold, vi så i dag, der kommer til at spille for os i den kommende sæson. En håndfuld spillere er dog på prøve i øjeblikket, så vi må se, hvad der sker, siger Klaus-Dieter Müller.

Det lokale islæt på holdet var et par U19-spillere, der fik chancen i kampens slutfase.

- Vi vil gerne integrere nogle af de unge spillere. Vi vil rigtig gerne have nogle lokale spillere på holdet, men de skal også have kvaliteten til at være med, siger Klaus-Dieter Müller.

Tyskeren tror på, at han kan få samlet et hold, der kan gøre sig gældende i toppen af 2. division.

- Vi er midt i vores forberedelser lige nu, og man kunne godt se, at Esbjerg måske er lidt længere end os. Vi skal nok bruge fem-seks uger på at få spillet holdet sammen og finde de rigtige positioner til spillerne, men vi er helt rolige omkring det. Vi vil gerne rykke op, lyder ambitionen fra Klaus-Dieter Müller.

