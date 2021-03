Jammerbugt-optur giver angrebsprofil deja-vu

FODBOLD:Jammerbugt FC er fortsat ubesejrede i den indeværende sæson i 2. division. Det står klart efter lørdagens storsejr over Frem.

En af de afgørende spillere for det nordjyske tophold er 29-årige Sead Gavranovic. Den erfarne divisionsspiller har store tanker om holdet, der indtager førstepladsen i denne sæsons særlige 2. division, hvor nordjyderne ligger til at rykke op i den næstbedste række.

- Der er bestemt kvaliteter på holdet til at tage med videre op, hvis det skulle ske. Kvalitetsmæssigt er det en super trup, men i forhold til navnene på holdet er der måske nogen, der ikke forstår, hvordan det kan lade sig gøre. Mange af vores spillere går under radaren, men kvaliteten vil overraske de fleste, hvis de så os spille, siger offensivspilleren.

Foto: Lars Pauli

- Vi har en sammentømret trup, der har spillet sammen rigtig længe. Alle kender deres rolle, og det betyder mere, end man lige tror. Jeg ved, hvor min holdkammerat er på banen, og jeg er med på, hvad han er god til, tilføjer Gavranovic.

Han har tidligere været med til at rykke en nordjysk divisionsklub op i den næstbedste række. I 2016/2017-sæsonen var han nemlig en del af Thisted FC-truppen, som nuværende Jammerbugt-træner Bo Zinck førte til en førsteplads i rækken.

- Jeg har været med i mange år, og i Thisted havde vi mange af de samme dyder under Bo. Det samme er opbygget her. Det handler om at skabe kontinuitet i truppen og tro på de samme spillere. Man skaber et koncept, som man kan gå ud fra og holde fast i. Lige nu er der nogle gode dyder i klubben, hvor folk gerne vil det her. Blandingen af de rutinerede - som mig selv - og de unge spillere er også en god sammensætning, siger han.

Selvom Jammerbugt FC ikke har tabt en divisionskamp siden efteråret 2019, peger pilen alligevel op for vendelboerne. I de første to kampe i 2. division dette forår har de scoret ni mål - hvoraf fem kom mod de direkte konkurrenter fra Frem lørdag eftermiddag.

- Vi har bare en vanvittigt stor tro på tingene, og det afspejles på målscoren. Vi kender hinanden og tror på hinanden. På den måde skaber vi chancer. Selvom vi har gjort det godt, kunne vi godt have scoret en fem-seks stykker mere de seneste kampe, siger Sead Gavranovic.