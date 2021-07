Jammerbugt-profil: Det skal være pissetræls at møde os

FODBOLD:Jammerbugt FC har uden sammenligning NordicBet Ligaens yngste mandskab, og meget sigende er blot 30-årige Sead Gavranovic suveræn alderspræsident hos oprykkerholdet. Han er samtidig en af de få spillere, der har prøvet at spille i landets næstbedste række før denne sæson. Det prøvede den målfarlige offensivspiller i Thisted, men han havde ikke regnet med at samme skæbne skulle overgå ham i Jammerbugt FC.

- Det her er noget, som jeg aldrig havde drømt om at prøve igen, og da slet ikke med lille Jammerbugt, siger Sead Gavranovic.

Derfor kender han også betingelserne for den kommende sæson. Der skal leveres en artig overraskelse, hvis det skal ende med en forlængelse af opholdet i den næstbedste række.

- Vi kan spille helt uden pres, fordi alle nærmest har dømt os nede, og ja vi er favoritter til at rykke ned. Det lever vi fint med. Vi ved, at vi har noget at komme med, så vi skal nok gøre vores for at bidrage til rækken, siger Sead Gavranovic.

Et af de store våben for Jammerbugt FC er Sparekassen Vendsyssel Arena, der målt på facilitetter minder meget om den træningsbane, som fredagens modstander Lyngby Boldklub har til rådighed.

- Det skal kort sagt være pissetræls for modstanderne at komme til Pandrup. Det er langt ude på landet. Det lugter måske ikke helt som i byen, og det blæser mere. Det skal vi prøve at gøre til vores fordel. Vi skal være trælse at spille mod. Det skal være en træls oplevelse for alle udehold at komme til Pandrup. Vi skal tackle igennem, og vi skal måske trække tiden lidt, men det skal alt sammen være med til at spille nogle procenter over til os, siger Sead Gavranovic.

Vigtigt premierepoint

Det er modsætninger, der mødes, når superliganedrykkeren Lyngby bliver første hold til at gæste Sparekassen Vendyssel Arena i Pandrup. Det er imidlertid en vært sprængfyldt med selvtillid, der byder velkommen.

- Vi fik et vigtigt premierepoint ude mod Hvidovre. Det betyder ufatteligt meget. Tænk, hvis vi havde tabt 0-3 eller 0-4 i den første kamp, for vi var usikre på, hvor vi stod i forhold til de andre hold, men det her var en helt igennem positiv oplevelse, fordi vi følte, at vi var med mod et hold, der er etableret i 1. division, siger Sead Gavranovic.

- Det giver i den grad tro på tingene. Også fordi vi skabte godt med chancer mod Hvidovre. Vi var på ingen måde heldige med at få et point med fra kampen. Med lidt større skarphed kunne vi have taget alle tre point, siger Sead Gavranovic.

Umiddelbart virker det som en stor mundfuld, når en oprykker fra 2. division skal møde en nedrykker fra superligaen. Det er dog ikke noget, som Sead Gavranovic lader sig imponere af.

- Vi har også studeret Lyngby, og mon ikke vi har fundet et eller to steder, hvor vi kan ramme dem? Det har vi, så vi tror bestemt på, at vi kan gå ind og spille med, siger Sead Gavranovic, der peger på overraskelsesmomentet som noget, der tæller i Jammerbugt FC’s favør.

- Det er et helt nyt hold, vi er ved at spille sammen, så jeg tror heller ikke, at de andre hold for alvor ved, hvad det er, vi kommer med, siger Sead Gavranovic.