Jammerbugt reddede point i sidste sekund

FODBOLD: Jammerbugt FC fik en elendig start på foråret med nederlaget på hele 4-0 ude mod Århus Fremad.

Lørdag så det længe ud til, at endnu et nederlag var på vej, men i fjerde overtidsminut sendte Mads Larsen et frispark direkte i nettet, så holdet formåede at hente det ene point. Slutstillingen blev 1-1.

- Denne gang var det kvaliteten i afslutningerne, der manglede. Det var ikke et spørgsmål, om spillerne ville være der eller ej som i sidste uge. Denne gang var der godt bid i duellerne, og spillet var fornuftigt. Men der manglede kvalitet, når vi kom ind foran mål. Skudstatistikken hed vel 18-2, siger cheftræner Bo Zinck.

- Men når det er sagt, så er det da skuffende, at vi ikke er i stand til at slå Odder. Specielt når kampen former sig, som den gør. Kampen minder vel meget om AaB mod Hobro forstået på den måde, at vi dominerede totalt. Men godt, at drengene rejser sig efter den dårlige start. At det ikke bliver to eller tre mål, vi inkasserer, inden vi for alvor kommer i gang, siger Bo Zinck.

Jammerbugt har nu otte point op til førstepladsen i gruppe 1, men kan rette op på det, når FC Sydvest kommer på besøg i næste spillerunde.