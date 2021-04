Jammerbugt-salg bekymrer ikke anfører: - Vi holder fast i værdierne

FODBOLD:Gennem den seneste uge har Jammerbugt FC fået usædvanligt meget spalteplads i de dansker medier. Divisionsklubben er nemlig midt i en overtagelse af den tyske fodboldinvestor Klaus Müller.

Det har dog ikke sat sine mærker i spillertruppen, der lørdag vandt 3-0 over Aarhus Fremad og slog et hul ned til B93 på andenpladsen i 2. divisionspuljen. Det fortæller klubbens anfører.

- Jeg synes, at spillerne har været gode til ikke at lade det fylde for meget. Der er kommet meget fokus på Jammerbugt på det seneste, fordi vi har gjort det godt. Så er der den her situation, som vi ikke har stået i før. I forhold til det har der været overraskende lidt snak, og både spillere og stab er indstillet på, at det ikke betyder noget lige nu, siger Christian Rye.

- Lige nu betyder det noget at vinde fodboldkampe. Men det er da spændende, og vi er glade for den interesse, der har været for os, tilføjer anføreren.

Med i overtagelsen følger en plan om at sluse afrikanske talenter ind på holdet. Det bekymrer dog ikke den tidligere AaB-spiller, som har set mange forskellige typer falde til i omklædningsrummet mellem Pandrup og Kaas.

- Jammerbugt er kendt for at være et sted, hvor talenter og folk, der har brug for et trygt sted til at finde spilleglæden, trives. Vi favner bredt, og på det punkt skal vi nok holde fast i værdierne. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi har tidligere fået mange forskellige spillere op og har været gode til at integrere alle. Det forventer jeg ikke, at det ændrer noget ved, slår han fast.