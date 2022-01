Jammerbugt scorede fra midten i et flot comeback mod de svenske mestre

FODBOLD:Jammerbugt FC har gennemgået en større forvandling både på og uden for banen i vinterpausen, og det nysammensatte hold fik fredag en god oplevelse i forberedelserne frem mod forårssæsonen.

På udebane blev det således 2-2 i en testkamp mod samarbejdsklubben og de svenske mestre fra Malmö FF.

Det svenske mesterhold havde den tidligere AaB-spiller Lasse Nielsen med fra start, og Jo Inge Berget og Patriot Sejdiu sendte hjemmeholdet til pause foran 2-0.

I anden halvleg svarede Jammerbugt dog godt igen, og 17 minutter før tid fik nordjyderne reduceret på mindeværdig vis.

Fra midterlinjen spottede Diogo Pimentel, at Malmö FF-målmand Viktor Andersson havde bevæget sig for langt ud af sit mål. Midtbanespilleren fra Luxembourg tog chancen, og bolden sejlede over Malmö-målmanden, der fik fingrene på bolden, men ikke kunne forhindre den i at gå i mål.

11 minutter før tid fuldendte Jammerbugt comebacket, da Sead Gavranovic sikkert omsatte et straffespark til en udligning til 2-2.