Jammerbugt-sejr med skår i glæden: - Vi er stadig samme klub, støt os nu

FODBOLD:Jammerbugt FC kunne lørdag tage anden hjemmesejr i træk, da de slog Vendsyssel FF med 2-1, men på lægterne måtte de erkende et nederlag, der gør ondt på klubben og spillerne.

- Jeg meldte den inden kampen, at jeg var sikker på, at der ville komme flere fra Vendsyssel, end der ville gøre fra os, og et eller andet sted er det jo dybt tragisk og uheldigt. Jeg ville ønske, at folk kom ud på stadion for at se fodbold og samtidig bakkede op om byen, klubben og kommunen. Det er dét, vi kæmper for hver dag, og det gør de spillere her også. Folk, der siger andet, lyver, og de har ikke set fodboldkampene, lyder det fra spiller og assistenttræner for Jammerbugt FC, Sead Gavranovic efter opgøret mod Vendsyssel.

- Jeg ville ønske, at der var flere, der kom herud ligesom førhen og bakkede os op. Trænere og spillere kommer og går, ligesom sportsdirektører og ejere gør, men Jammerbugt er her altså stadig, så jeg har en stor opfordring til folk om, at jeg synes, at de skal komme og bakke op om klubben, som de altid har gjort.

- Jeg kan være væk i morgen, og træneren kan være væk i morgen, men det er klubben, det handler om, og ikke hvem der er her lige nu og her. Jeg håber, at folk vil lytte til den her opfordring og bakke os op i de sidste kampe, for det betyder virkelig noget, og vi har brug for opbakningen.

Spillende assistenttræner Sead Gavranovic i aktion for Jammerbugt. Han savner opbakning til klubben, der stadig består Arkivfoto: Claus Søndberg

Med sejren var der naturligvis også en del at glæde sig over for Jammerbugt-truppen og Sead Gavranovic, der samtidig kunne notere sig, at Esbjerg smed point mod HB Køge, og dermed kan nordjyderne glæder sig over, at der kun er ét enkelt point til redning.

- Kig på tabellen, det betyder alt. Vi er ét point fra at kunne redde os, så det har kæmpe betydning. Det var anden gang, at vi nærmest havde kniven for struben herhjemme og vinder igen, så stor, stor præstation i en svær kamp under svære forhold, siger en tilfreds Sead Gavranovic.

- Vi løb de meter, der skulle til, men vi vidste godt, at der ville blive en halvleg til hver på grund af vinden. Det hold, der var bedst med vinden, var klart os. Vi formåede samtidig at score i modvinden, og vi var bedre til at holde fast i bolden i anden halvleg, end de var i stand til i første halvleg - vi gjorde det simpelthen bare bedre end dem i dag uden bold og mod vinden.

Troen på overlevelse i NordicBet Ligaen har altid været der i truppen, og nu ligner det lige pludselig en realistisk slutning på sæsonen for et hold og en klub, der har været vældig meget igennem i foråret med det kontroversielle ejerskab og de svingende resultater.

- Vi tror 100 procent på det, og det gjorde vi også, da der var fire point op. Så længe, der er point at spille om, tror vi på det, ellers kan vi lige så godt lade være med at spille. Vi er overbeviste om, at vi skal redde os. Det er det mindset, vi har, og det tror vi indtil sidste dag, eller hvor det ikke længere er matematisk muligt.

- Jeg har hele tiden sagt, at de spillere, vi har, er bedre end dem, vi havde i efteråret, så det handler om at få spillet dem godt sammen. Det er derimod svært, for det er ikke noget, du bare lige gør på en uge eller måned, slutter Sead Gavranovic.

Assistenttræneren og resten af truppen kan se frem til endnu en hjemmekamp, når de lørdag 30. april tager imod gæsterne fra HB Køge.