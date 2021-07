Jammerbugt sejrer stort efter målmandskoks og frisparksperle

FODBOLD:Et målmandskoks, en frisparksperle og to mål efter hjørnespark.

Tre ud af fire af Jammerbugts scoringer faldt efter dødbolde, da Skive IK søndag blev besejret med hele 4-1 på idrætsanlægget i Egeris.

Begge mandskaber havde en del prøvespillere, som fik minutter i benene.

Skive IK - Jammerbugt FC Mål: 0-1 Mubaarack Nuh (13. minut), 0-2 Bardhec Bytiqi (27. minut), 0-3 Nikolai Lyngø (54. minut), 1-3 Christoffer Maul (64. minut), 1-4 Mohammed Kaba (78. minut) Opstilling (4-4-2): Nicolai Christensen - Marcus Sloth Jørgensen, Nikolaj Lyngø, Faros, Omar - Christian Rye, Daniel Edvardsson, Bardhec Bytiqi, Mubaarack Nuh - Sead Gavranovic, Frederik Høgh Jepsen

I ligasystemet har de to klubber byttet plads, for mens dagens værter, Skive IK, rykkede ned, så rykkede Jammerbugt FC op.

Indledningsvist var det gæsterne fra Pandrup, der havde kontrollen over spillet, og de iværksatte således flere angreb.

- Vi var markant bedre i den her kamp, end vi var den sidste (mod Kolding, hvor Jammerbugt tabte 2-3, red.). Der er mange ting, som lykkes for os i dag, og vi skaber rigtig mange chancer. Det var en helt fortjent sejr til os, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Efter omtrent et kvarters pres satte Jammerbugts Mubaarack Nuh et voldsomt pres ind på banens sidste tredjedel - og det gav pote. Skive-målmand Anders Nørgaard, der var kommet en anelse på afveje, mistede nemlig bolden, og så kunne den lejede Malmö-kant lobbe den i mål et godt stykke udefra.

NordicBet Liga-oprykkerne fortsatte dominansen efter føringsmålet. 12 minutter senere fortsatte Bardhec Bytiqi de glimrende takter med en sand frisparksperle, der var yderligt placeret i krydset, og her kunne Skives målmand således ikke stilles til regnskab.

I de næste 45 minutter sad gæsterne fra Jammerbugt igen på store dele af spillet, og kort inde i anden halvleg var Bardhec Bytiqi tæt på at udbygge føringen.

Det skulle såmænd også blive til 3-0. Det skete efter 54 minutters spil, da fysisk stærke Nikolai Lyngø op på bageste stolpe efter et hjørnespark. Herfra var det blot en formsag at få læderet ind bag unge Nørgaard.

Ti minutter senere fik Skive pyntet kosmetisk på det endelige resultat med et mål på hovedstød sat ind af prøvespilleren Christoffer Maul.

Et kvarter senere tog Jammerbugt igen jerngreb om kampen, og Mohammed Kaba dukkede op på et hjørnespark, hvor han sprang højere end samtlige spillere i feltet.

Generelt set kom Jammerbugt frem til en række dødbolde, hvor Den Blå Bølge ad flere omgange var farlige, og det var da også et af kronvidnerne på, at det var gæsterne, der sad solidt plantet i førertrøjen.

- Det er ikke tilfældigt, at man scorer på sine standardsituationer. Det er noget, Jan (Rasmussen, assistenttræner, red.) og truppen har arbejdet meget med, lyder det fra holdets cheftræner, Bo Zinck, efter kampen.

Jammerbugt spiller klubbens tredje og foreløbigt sidste træningskampe mod de nordjyske rivaler fra Hobro IK på lørdag.