Jammerbugt slår hul til sjællandske forfølgere med storsejr

FODBOLD:De fleste følgere af dansk 2. division havde på forhånd peget på Aarhus Fremad som en kandidat til at kæmpe om pladsen til landets næstbedste række i den kommende sæson.

Men det er langt fra tilfældet. Aarhusianerne skal nemlig kæmpe hårdt for en plads i top-seks, og det har ikke ændret sig efter lørdagens opgør på Sparekassen Vendsyssel Arena. Her vandt førerholdet Jammerbugt FC nemlig med 3-0 og slog hul ned til forfølgerne i 2. divisions pulje 1.

Jammerbugt FC - Aarhus Fremad 3-0 (1-0) Mål: 1-0 Martin Mikkelsen (selvmål, 38. minut), 2-0 Glenn Rask (54. minut), 3-0 Sead Gavranovic (64. minut) VIS MERE

Andetsteds i divisionen gik kampene nemlig også efter Jammerbugt-cheftræner Bo Zincks forhåbninger. B93 spillede nemlig 1-1 i Næsby, mens Frem højst overraskende tabte 0-3 til bundholdet fra Holbæk. Dermed har Jammerbugt fire point ned til B93 på andenpladsen.

Frem indtog tidligere tredjepladsen, men efter nederlaget til Holbæk falder de tilbage på en fjerdeplads. Dermed er divisionsnaboerne fra Thisted på tredjepladsen, inden de spiller søndag. Dem har Jammerbugt otte point ned til.

Hjemmeholdet kom først foran mod Aarhus Fremad, da den tidligere Hobro-spiller Martin Mikkelsen kort inden pausen blev noteret for et selvmål for gæsterne, hvor han er spillende assistenttræner. Det gav den perfekte forudsætning for de blåblusede nordjyder til anden halvleg.

Kort efter pausen gjorde backen Glenn Rask det således til 2-0, hvorefter Jammerbugt-topscorer Sead Gavranovic kom tilbage i målform efter mere end en måneds tørke.

Dermed endte det med en storsejr over det aarhusianske divisionshold, der i sidste sæson var snublende tæt på en oprykning fra 2. division.