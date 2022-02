Jammerbugt smed sejren væk i forårspremiere med både skidt og kanel

FODBOLD:Jammerbugt FC fik et vigtigt point i den udsatte kamp mod Fremad Amager, men det virkede som et nederlag for Jammerbugt-spillerne, der længe lignede en vinder af kampen, der var henlagt til Hjørring.

1-1-kampen viste, at Jammerbugt FC rent offensivt nok skal byde de øvrige hold op til kamp i foråret, men kampen efterlod også store defensive spørgsmålstegn.

Udviklingen i de to klubber kunne ikke være mere forskellig. Mens Jammerbugt lystigt har hentet spillere ind fra udlandet og sagt farvel til en dansk stamme af spillere, har Fremad Amager lavet præcis den modsatte manøvre.

Amagerkanerne har hentet en række danske spillere, så det var en rent dansk startopstilling, de præsenterede til forårspremieren, mens Jammerbugt FC's danske islæt begrænsede sig til Emil Nielsen.

Derfor var der en del spænding om, hvilket hold der ville præsentere sig bedst i årets første kamp.

Fremad Amager blev helt som ventet holdet, der havde bolden klart mest, men Jammerbugt FC havde for sin del en række halvfarlige omstillingsmuligheder, som dog manglede kvalitet i kampens indledning.

Fremad Amager tilspillede sig kampens første chancer. Blandt andet var Jacob Haahr helt fri på en dødbold, men i stedet for at heade bolden i mål, forsøgte han et Zlatan Ibrahimovic-move uden større succes.

Samme skødesløshed var fremherskende, da Gustav Marcussen forsøgte at sparke bolden i mål med hælen på en kæmpe chance, men den svage afslutning var intet problem for Pape Ndianye at samle op.

Omkring den halve time var der dybe suk og ærgrelse hos Jammerbugt-spillerne, da Omar Natami bankede bolden på stolpen. Indtil da havde det mest af alt været spredt fægtning fra Jammerbugts offensiv, men stolpeskuddet virkede som en saltvandsindsprøjtning

Yan Bouche

Lucas Haren fik en kæmpe chance, da Ismael Sidibe tog sig en eftermiddagslur kort før pausen, men som det var tilfældet for de foregående Fremad Amager-chancer blev også denne mulighed brændt på en velspillende Pape Ndianye.

Ismael Sidibe var et spændende bekendtskab. Den store Jammerbugt-spiller virker lidt uortodoks i sine bevægelser, og så glimrede han ved slet ikke at kunne afstandsbedømme boldens bane. Feler gange stod han og legede tilskuer, mens en bold sejlede forbi ham. Det manglende niveau hos Sidibe havde Fremad Amager talt om i pausen, for flere gange forsøgte man at udnytte rummet bag Sidibe, der havde meget svært ved at klare den udfordring.

Jammerbugt FC - Fremad Amager 1-1 (1-0) 1-0 Yan Bouche (38. minut), Lucas Haren (82. minut) Jammerbugts hold: Pape Ndianye - Moussa Kamara, Ryan Senhadji, Emil Nielsen - Kelvin Igbonekwu, Farid Ikene, Diogo Pimentel, Ismael Sidibe - Omar Natami (Sead Gavranovic, 78. minut), Emanuel Kulego (Diogo Balau, 70. minut), Yan Bouche (Leonel Gomes, 70. minut) Advarsler: Omar Natami (43. minut), Mads Aaquist (45+1), Ryan Senhadji (61. minut), Moussa Kamara (64. minut) Farid Ikene (67. minut), Christoffer Palm (76. minut), Lucas Haren (94. minut), Leonel Gomes (94. minut) VIS MERE

De sidste 45 minutter fik et meget klart kampforløb. Freamd Amager var mest på bolden. Faktisk stort set hele tiden, men i modsætning til i første halvleg blev det ikke farligt. Selv Ismael Sidibe så ud til med tiden at få bedre styr på sine indgreb.

Faktisk var det Jammerbugt, der havde de største chancer efter et par omstillinger. Yan Bouche kunne have lukket og slukket, da han efter 68 minutter var alene igennem, men hans afslutning sneg sig forbi den ene stolpe.

I skiftevis regn og hagl var det tydeligt at se, at banen ikke havde det helt godt. Det var dog kun den ene banehalvdel, der blev belastet, for alt spil foregik på Jammerbugts banehalvdel.

Markus Bay hamrede bolden mod mål, men Pape Ndianye præsterede en klasseredning, da han kattesmidigt var oppe i det ene målhjørne og sende bolden til hjørne, men med 10 minutter tilbage af kampen virkede Jammerbugt til at have styr på kampen.

Så begik Sidibe imidlertid en brøler, der fik de fleste tilskuere til enten at måbe eller ryste på hovedet. En simpel clearing på et ufarligt indlæg virkede som en ekspeditionssag for Sidibe, men han sparkede et kæmpe hul i luften, da han sparkede forbi bolden. Det resulterede i, at Lucas Haren kunne udligne til 1-1.

Efter udligningen var det gæsterne, der pressede på for et sejrsmål, men Jammerbugt FC holdt stand og fik trods alt et point ud af den vigtige bundkamp. Resultatet betyder, at Jammerbugt stadig har tre point ned til Fremad Amager.