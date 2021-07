Jammerbugt snubler i første træningskamp

FODBOLD:Kampen var udskudt et kvarter, fordi Jammerbugt-spillerne kom for sent.

Selvom benene formentlig var lidt møre efter en længere bustur fra Pandrup til Kolding, så holdt Den Blå Bølge fint stand i kampens første halve time.

Kolding - Jammerbugt 3-2 Mål: 1-0: Rasmus Nissen (31. minut), 1-1 Nicolai Lyngø (33. minut), 2-1 Christian Kudsk (40. minut), 3-1 Victor Dahl (77. minut), 3-2 Bayan Fenwick (80. minut) VIS MERE

Det var lige indtil, at Rasmus Nissen - angriberen, der er udlejet fra OB - sendte Kolding foran på direkte frispark efter 31 minutters spil.

Jammerbugts Nicolai Lyngø ville dog ikke lade hjemmeholdet løbe med sejren så let, og han opsnusede en nedfaldsbold efter et hjørnespark.

Jammerbugt-målmand Marcus Sørensen måtte dog endnu en gang se sig passeret, idet Christian Kudsk opsnusede en bold, der ellers blev sendt af sted.

Stillingen var dermed 2-1 i pausen.

Ligesom i første halvleg, var der også dødvande i den første halve time af anden halvleg, og endnu en gang var det et smukt mål, der afbrød stilstanden.

Koldings Victor Dahl sendte en afslutning af sted med sit venstreben. Det var en bragende god idé, for skuddet sad lige, hvor den skulle.

Bayan Fenwick, som pt. er på prøve hos Jammerbugt, viste sig flot frem, da han med ti minutter tilbage af kampen reducerede til, hvad der blev kampens slutstilling: 3-2.