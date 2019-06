Jammerbugt spænder ben for Brabrand-oprykning

FODBOLD: Oprykkerne fra 2. division blev mandag fundet, da Jammerbugt stod i vejen for Brabrands mulige hop op i rækkerne. Aarhusianerne skulle bruge tre point for at holde liv i oprykningsdrømmene.

Med en sejr på 2-1 til Jammerbugt står det klart, at Skive og Kolding rykker op i 1. division fra 2. divisions oprykningsspil.

Det var dog hjemmeholdet, der kom foran i kampen efter 37 minutter, da Anton Søjberg bragte Brabrand på 1-0. Kort efter gjorde Jammerbugt-angriberen Sonny Jakobsen det dog til 1-1.

Dybt inde i kampens overtid tog Jammerbugt alle tre point, da Michael Stokbro hentede sejren til de gæstende nordjyder.

Jammerbugts muligheder for oprykning er for længst forsvundet i foråret, og dermed har kampen ikke den store betydning for nordjyderne.