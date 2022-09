Jammerbugt-spiller ventede for længe: Nu må han finde ny klub til vinter

FODBOLD:Med al sandsynlighed er divisionsfodbold i Jammerbugt FC et overstået kapitel, efter klubejer Klaus-Dieter Müller blev begæret konkurs med fodboldoverbygningen af Jetsmark IF. Dermed er en række spillere på udkig efter nye arbejdsgivere, efter deres kontrakter blev opsagt i konkursboet.

En af dem er den 20-årige forsvarsspiller, Emrah Badili, som kom til klubben denne sommer og nåede tre kampe for holdet i 2. division.

- Jeg kigger i øjeblikket på nogle muligheder her til vinter. Vi er simpelthen for langt henne i sæsonen til at kunne finde noget nyt. Men hvis der dukker noget op i mellemtiden, vil jeg bestemt være åben over for det, fortæller Emrah Badili.

- Jeg håber på at blive på det niveau, som jeg spillede på i den her sæson, så jeg kan fortsætte, hvor jeg slap. Det er divisionerne og divisionsfodbold. Jeg vil helst ikke tage et skridt ned, tilføjer han.

Inden konkursbegæringen mod Jammerbugt FC nåede nordjyden at få et indhop og to fulde kampe for klubben i 2. division. Her kom han til fra AaB's hold i Danmarksserien. Trods det nye niveau fandt stopperen sig dog til rette på divisionsniveau.

- Det var da et skridt op, men jeg synes, at det gik fint, og jeg efterlod et godt indtryk. Det var nyt for mig med divisionsfodbold, men det vil jeg gerne prøve igen, siger Emrah Badili.

Hans kontrakt med Jammerbugt FC blev ophævet, da kurator trådte ind i klubben efter konkursbegæringen. Herefter kom der hurtigt en mulighed på banen i 2. divisionsklubben Skive, som manglede en midtstopper. Men det løb ud i sandet, da Emrah Badili ventede for længe og blandt andet trænede sammen med andre tidligere spillere fra Jammerbugts førstehold.

Emrah Badili nåede at få tre kampe i Jammerbugt-trøjen. Her spiller han en træningskamp for Vejgaard mod Thisted FC i juli 2022. Arkivfoto: Rasmus Lykke/Thisted FC

- Så længe, der stadig var et lille lys for enden af tunellen i Jammerbugt, vurderede jeg, at det var det rigtige at vente og følge udviklingen. Så det var for mig ikke en risiko, men en beslutning, som jeg står ved, siger han.

Midtstopperen fra Nørresundby går dog med et spinkelt håb om, at han igen kan trække i den blå bluse for Jammerbugt FC, selvom klubben fortsat er under konkurs, og kæringen blev afvist i landsretten.

Klubejer Klaus-Dieter Müller har undervejs holdt fast i, at han fortsat har intentioner om at køre Jammerbugt FC videre trods konkursbegæringen, ligesom lokale investorer har luftet interesse for at tage over. Mandag kaldte kurator det dog højst usandsynligt, at overbygningen kan køre videre.

- Klaus prøver at holde gang i det, og det er fint, at han prøver at redde klubben. Jeg står nok uden klub frem til vinter, så jeg har ikke andet valg end at vente og se. Derfor står jeg også bag, hvem der nu kunne overtage, hvis klubben skulle blive reddet, siger Emrah Badili.

Mens danskeren kigger videre efter en ny klub, er der flere af hans tidligere holdkammerater i Jammerbugt, som også prøver lykken andetsteds. Angriberen Ahmad Gero har eksempelvis vist sig frem i Thisted FC, mens backen Solomon Ogberahwe er i dialog med Holbæk.

Dermed er lokalområdet i Jetsmark ved at være tømt for udenlandske fodboldspillere, som Klaus-Dieter Müller har hentet til Nordjylland. Lejlighederne, som Jammerbugt FC havde til rådighed, ryddes nemlig i starten af næste uge.