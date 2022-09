Jammerbugt-spillere finder nye græsgange

FODBOLD:Mens nogle af de tidligere Jammerbugt FC-spillere og håbefulde prøvespillere holder sig i form på Jetsmark Stadion, er der vinket farvel til en række spillere, som ikke længere er kontraktligt bundet af den konkursbegærede klub.

Franske Luc Zango, som kom til Jammerbugt i august, er allerede videre til MEAP Nisou på Cypern, mens svenske Lukas Lindholm Corner er rykket til 2. divisionsklubben Frem, som netop nåede at få set ham an i svenskerens ene divisionskamp for Jammerbugt - mod netop Frem.

Derudover har flere tidligere spillere fundet nye græsgange, selvom det endnu ikke er officielt.

Af andre spillere, som fortsat er i lokalområdet, er Emrah Badili, som netop har skiftet sin tilværelse som danmarksseriespiller i AaB ud med en kontrakt med Jammerbugt FC. Den er han nu fri af, og det skaber interesse. Han er nemlig i dialog med Skive IK, som ligeledes spiller i 2. division.

Blandt de tidligere Jammerbugt-spillere til mandagens uofficielle træning var Philip Akem, som er kommet til fra Hoffenheims ungdomsafdeling. Derudover trænede også Ahmad Gero, der har scoret tre gange for Jammerbugt fordelt på 1. division og 2. division. Nigerianske Solomon Ogberahwe og lokale Mads Rønnow var ligeledes deltagende spillere med divisionskampe for Jammerbugt FC på cv'et.

Den seneste cheftræner, Paul Aigbogun, har dog forladt Nordjylland og er taget hjem til England. Dermed var det den tidligere Blokhus FC- og Thisted FC-spiller, Adama "Bobo" Niambele, som stod for træningen. Han er på det seneste rygtet til Jammerbugt FC som en del af trænerstaben.