Jammerbugt sprudlede i testkamp - men gav også mål væk

FODBOLD: Jammerbugt FC sprudlede spillemæssigt, men på resultattavlen blev det ikke til mere end uafgjort i onsdagens testkamp. Efter en underholdende kamp endte det 3-3.

- Det var vel en af de bedste kampe mellem to 2. divisionshold, der nogensinde er set. Vi skabte så mange chancer og har vel fem firløbere og fire på stolpen, så det er absolut ikke fair, at den ender uafgjort. Men vi begår nogle børnefejl, der forærer dem tre mål, og det er simpelthen ikke godt nok, siger træner Bo Zinck.

- Men det er positivt, at vi nu har lavet seks mål på to testkampe, og det ser virkelig godt ud spillemæssigt i offensiven. Men frem for alt har vi fokus på hårdt arbejde, og så skal vi være mere ydmyge, end vi var i foråret. Så kan man diskutere alt muligt, hvad det var, der gjorde, at det gik så skidt. men holder vi fokus på de to ting, så skal alt det positive nok komme, siger træneren.

I weekenden spiller man mod et svensk mandskab.

Målene i onsdagens kamp blev sat ind af Simon Jensen, max Møller og Viktor Ahlmann.