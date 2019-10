Jammerbugt startede skidt, men sluttede stærkt i Middelfart: - Jeg er sgu stolt

FODBOLD:Jammerbugt FC fik et point med hjem fra lørdagens udekamp mod Middelfart i 2. division.

Der var ellers bare spillet syv minutter af opgøret, da Jammerbugt kom bagud, men en stærk anden halvleg gjorde, at nordjyderne fik udlignet til slutresultatet 1-1.

- Vi kom rigtig sløjt ud de første 20 minutter, så det var naturligt, at vi kom bagud, men i anden halvleg var vi rigtig stærke, og jeg er sgu stolt af, hvordan vi kom tilbage, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Det var Morten U. Thomsen, der stod for Jammerbugts enlige mål i Middelfart, men det kunne sagtens være blevet til flere mål. I første halvleg fik Sonny Jakobsen annulleret en scoring, og i anden halvleg brændte Christian Rye et straffespark.

- Det var en meget tvivlsom annullering af Sonnys mål, og udover Ryes straffespark havde Sead (Sead Gavranovic, red.) også en chance så stor, at det nærmest var et rullende straffespark. Vi kunne godt have fået de tre point, men det er positivt, at vi trods alt fik et point på en svær udebane, siger Bo Zinck.

Efter en svær start på sæsonen har Jammerbugt nu hentet syv point i de seneste tre kampe, så optimismen er stor inden efterårets to sidste opgaver mod Næsby og Thisted.

- Det var en rigtig god indsats i anden halvleg, og det lover godt for de sidste kampe, siger Bo Zinck.