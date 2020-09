Jammerbugt strøg til tops efter målfest

FODBOLD:Med en 5-3-sejr ude over Middelfart spillede Jammerbugt FC sig lørdag op på førstepladsen i 2. divisions pulje 1.

Dermed har Jammerbugt maksimumpoint efter de to første kampe, og sejren i Middelfart blev grundlagt på en helt suveræn første halvleg.

Sead Gavranovic åbnede scoringen efter 11 minutter. Siden scorede nytilkomne Lasse Storvang to gange, inden Morten U. Thomsen sørgede for, at gæsterne gik til pause foran 4-0.

- Vores plan lykkedes nærmest bedre end forventet. Vi lukkede helt af defensivt og skabte en masse kontrachancer, og vi kunne godt have ført endnu større, hvis vi havde været rigtig hårde ved dem, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

To minutter inde i anden halvleg var Jammerbugts føring dog pludseligt reduceret til 2-4. Sead Gavranovic øgede dog hurtigt til 5-2, inden Middelfart igen fik pyntet på slutresultatet.

- I pausen talte vi selvfølgelig om, at vi skulle holde fast, og når de så scorer to mål på to minutter, tænker man jo sit. Havde det fortsat sådan, havde vi tabt jo 52-4, men vi viste stor karakter ved hurtigt at få den lukket til 5-2, siger Bo Zinck, der er meget tilfreds med sit holds sæsonstart.

- Det giver noget ro med seks point. Vi har ikke tabt en betydende kamp i 2020, og med fem mål i dag er det selvfølgelig en fantastisk start. Nu handler det måske om at få armene ned igen, men pointene kan ingen tage fra os, siger Bo Zinck.

Næste opgave for Jammerbugt FC er på tirsdag, hvor Vejgaard Boldspilklub venter i Sydbank Pokalen.

- Vi kommer til at rotere på holdet, for vi har en stærk og bred trup, men vi går selvfølgelig benhårdt efter at vinde med de spillere, vi bringer på banen. Jeg tager sgu ikke til Vejgaard for at tabe med vilje, siger Bo Zinck.