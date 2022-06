Jammerbugt taberdømt i sæsonens sidste kamp

FODBOLD:En kaotisk sæson har fået en skidt afslutning for Jammerbugt FC.

Den nordjyske klub er således blevet taberdømt i sæsonens sidste kamp i Nordicbet Ligaen mod Esbjerg fB.

Jammerbugt FC gjorde nemlig brug af karantæneramte Ismael Sidibe i kampen, der oprindeligt endte 2-2. Det har nu fået Fodboldens Disciplinærinstans til at idømme Jammerbugt FC et 0-3-nederlag.

Ismael Sidibe spillede alle 90 minutter i kampen. Jammerbugt FC har mulighed for at appellere kendelsen, som dog ikke har betydning for den endelige stilling i Nordicbet Ligaen, idet begge hold allerede var rykket ned.