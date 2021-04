Jammerbugt tilbage på sporet med snæver sejr

Den tidligere Vejle-spiller, Emil Nielsen, scorede kampens - og Jammerbugts - første mål, da forsvarsspillerne gjorde det til 1-0 efter 13 minutters spil.

Færre end ti minutter skulle der gå, før Dalum kom på lige fod. Det var Kasper Mikkelsen, som bidrog med sit andet mål i blot to kampe for odenseaneren, siden han vendte hjem fra et udlandsophold i Spanien denne vinter.

Bo Zinck og co. skulle dog ikke bekymre sig længe. Christian Rye noterede sig for sin første scoring i kampen efter 26 minutters spil.

1-2 til gæsterne var også resultatet ved pause.

Hjemmeholdet startede anden halvleg bedst, og det udmøntede sig efter 11 minutter af denne til scoring via Fiton Durguti.

Glenn Rask sendte tre minutter efter Jammerbugt foran igen, men gæsterne fik at mærke, at de ikke var kommet på en nem opgave i Odense denne lørdag.

Kasper Mikkelsen, der også scorede til 1-1, bragte nu Dalum tilbage i kampen med sin scoring til 3-3.

Det var dog ikke kun hjemmeholdets Kasper Mikkelsen, der skulle stå for to scoringer.

Christian Rye sendte endegyldigt sejren til Jammerbugt, da kampen fik sin syvende scoring.

Det hele ender 3-4 til Bo Zincks mandskab. Dermed huserer de nu på førstepladsen i 2. divisions gruppe 1, der giver direkte oprykning til landets næstbedste række, 1. division.