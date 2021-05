Jammerbugt-træner efter oprykning: Én af de største overraskelser i dansk fodbolds historie

FODBOLD:Klokken havde lige passeret 20.50, da Sparekassen Vendsyssel Arena i Pandrup blev forvandlet til en glimmer- og parykfest badet i guld.

Den simple årsag; at Jammerbugt - stik mod alle odds inden sæsonen - fredag aften sikrede sig oprykning til NordicBet Ligaen.

Adgangsbilletten til landets andenbedste række kom i hus med et 0-0-resultat hjemme mod Brabrand.

- Jeg er dybt rørt. Vi har leveret en historisk præstation. Det her er for mig at se en af de største overraskelser, der nogensinde har været i dansk fodbold. Med det budget vi har, burde det ikke kunne lade sig gøre, lyder det fra cheftræner Bo Zinck, der noget uvant lige skulle bruge et par sekunder på at få styr på følelserne.

Holdets anfører, Christian Rye, der lige havde været inde i omklædningsrummet og råbe for på oprykningssangen, var ligeledes påvirket efter kampen.

- Det er så vildt, at vi med et spillerbudget der hører til i danmarksserien kan levere så stor en præstation over så lang tid. Det er kæmpestort for så lille et samfund, at vi kan byde på 1. divisionsfodbold fra næste sæson, siger han.

Ganske rigtigt er Jammerbugts budget langt under mange af 2. divisionsklubberne, og derfor er det ifølge Bo Zinck andre ting, som har gjort, at det lige præcis var Jammerbugt som efter en lang sæson trak det længste strå i oprykningskampen.

- Det er ikke et hold, som vi har købt ind med tanke på oprykning, men nogle drenge som bare har leveret uge efter uge.

- Det har vi gjort med flid, struktur, kontinuitet og holdånd ud over alle grænser, og så har vi nogle individuelle kvaliteter på de rette positioner, siger cheftræneren.

En tur vil ligeledes betyde noget helt særligt for lokalsamfundet.

- Drt er en helt anden klinge, vi kommer op på rent kommercielt. Kommunen og klubben kommer til at få en helt anden bevågenhed nu, siger træneren.

Næste sæson kommer det altså til at hedde 1. divison for Jammerbugt. Både Bo Zinck og Christian Rye lægger da heller ikke skjul på, at det kræver en endu større overraskelse, hvis klubben ikke skal tage returbilletten til 2. division allerede i første sæson.

- Vi er et anderledes sted, end da vi rykkede op for 10 år siden. Men det er klart, at vi skal gøre det bedre end dengang. Så må vi se, om vi ikke kan blive i hver fald en enkelt sæson i NordicBet Ligaen.

- Vi skal have vores kultur og dna med, og så skal vi hente et par forstærkninger, mens vi holder fast i rygraden på holdet. Vi bliver nødt til at være kloge og gøre det smart endnu engang. Men vi kommer ikke til at måle muskler med de andre klubber, for så taber vi.

- Den her humblebi (Jammerbugt, red.) skal komme flyvende fra start, hvis vi skal have en chance, lyder det fra Bo Zinck.

Men før spillerne og Bo Zinck overhovedet kommer til at tænke på kampene i 1. division, så er natten fortsat ung for spillerne, meddeler anfører Christian Rye.

- Vi skal i hvert fald ikke i seng lige foreløbig. Der er nok ikke nogen af os, som skal drikke under 20 bajere, fortæller anføreren, før han med en fadøl i hånden tilslutter sig de festende holdkammerater.