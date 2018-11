Jammerbugt-træner: Nu skal han være en profil

FODBOLD: Han har som 22-årig allerede rundet 100 kampe for Jammerbugt FC i 2. division, og der er flere på vej for Nicklas Sørensen.

Den teknisk velfunderede kantspillers aftale med Pandrup-klubben udløb til nytår, men nu er aftalen forlænget til udgangen af 2019.

- Nicklas har taget nogle store skridt her i efteråret og er modnet meget. Han bygger virkelig på, også i forhold til duelspillet og det defensive arbejde. Nu skal han tage skridtet op til at være en profil for os, og det er han godt i gang med, siger Jammerbugt FC cheftræner, Bo Zinck, i en pressemeddelelse.

Nicklas Sørensen har rundet de 100 divisionskampe for Jammerbugt FC. Arkivfoto: Flemming Dahl Jensen

Nicklas Sørensen har fået sin opvækst i Jammerbugt FC, men i sommeren 2014 tog han et skridt op til Vendsyssel FF, der på det tidspunkt spillede i toppen af 1. division. Her lod gennembruddet dog vente på sig, og et års tid senere vente han retur til udgangspunktet.

– Jeg føler stadig, at vi som klub er i en god udvikling, og det samme er jeg som spiller. Så jeg er glad for de vil høre på mig lidt endnu heroppe, siger Nicklas Sørensen om Jammerbugt-forlængelsen.

Ét af de punkter, hvor Nicklas Sørensen fortsat mangler at stemple ind er på måltavlen. Han har endnu sin første scoring til gode i 2. division i denne sæson.