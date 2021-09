Jammerbugt-træner om svær kamp: Vigtig at vinde af flere årsager

FODBOLD:Jammerbugt har på trods af diverse skader og et corona-udbrud formået at få sig en tilfredsstillende start på sin sæson i 1. divisionen. Søndag møder klubben Esbjerg hjemme i et uhyret vigtigt opgør, der ikke kun handler om point.

- Det er klart, at hvis vi kan vinde og kommer over dem (Esbjerg, Red.), så kan vi holde dem under os for en stund. De tre point er vigtige for os, fordi vi så kan nærme os Nykøbing og de andre klubber i toppen og kigge den vej, men også fordi TV-pengene ligger lige rundt om hjørnet, så der er rigtig meget at spille for, konstaterer Bo Zink.

Selvom den seneste kamp ude mod Nykøbing på papiret så ud til at være helt skidt, så var det ikke en negativ cheftræner, der forlod Falster. Tværtimod ser Bo Zink på opgøret som værende lærerigt, og derfor vil han tage flere ting med fra kampen til opgøret mod Esbjerg søndag.

- Vi skal have nogle ting med fra Nykøbing-kampen, og så skal vi have nogle til væk fra den. Det er her, vi skal forsøge at flytte os fra runde til runde som oprykker - blive dygtigere og få nogle individuelle fejl væk. Vi skal møde et af de største set-ups i Nordic Bet Ligaen, så vi skal være uhyggelige parate på mange områder for at få point med, men så længe vi spiller hjemme, så er alt muligt, anerkender cheftræneren.

Kampen mod Esbjerg bliver sæsonens 10. kamp, og derfor kunne man godt være fristet til at tro, at fysikken er ved at være brugt op i Jammerbugt. Det er dog ikke tilfældet i følge Bo Zink.

- Da vi fører 1-0 i Nykøbing-kampen, har vi en stor chance, lige før de kommer på 1-1, hvor vi kan udbygge til 2-1. Da de kommer på 1-1 og 2-1, skyldtes det individuelle fejl, så det var ikke noget med manglende kræfter at gøre. Vi laver flere fejl i 1. division, end vi gjorde i 2. division, fordi vi bliver presset på en anden måde, når vi spiller og træner. Vi har også en ung trup, og derfor skal vi også blive bedre til at have mere struktur, forklarer han.

Som oprykker-klub ser Bo Zink en masse forskellige fordele og ulemper, dog vil cheftræneren udnytte sin underdog status til det bedste.

- Vi forsøger at lære så meget, vi kan fra kamp til kamp, og få alle de point vi kan få, men vi er også klar over, at vi fra start var udråbt som nedrykker. Så vi forsøger at snyde de andre og kæmpe videre, og det tager også noget af presset fra os, at vi lever i en anden verden, hvor vores mål er at overleve. Vi vil selvfølgelig gerne ende højere oppe, men vi er ikke presset af det, fastslår han.

For første gang i lang tid har cheftræneren tilsyneladende en skadesfri-trup til kampen, hvor blot én spiller er tvivlsom.

- Alle ser ud til at være klar til søndag, der er en enkelt, vi skal have tjekket, men ellers er alle fit for fight, hvilket er lang tid siden, pointerer Bo Zink.