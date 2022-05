Jammerbugt-træner overvejer at stoppe

PANDRUP:Det er noget nær fodboldens uriaspost, som Nabil Trabelsi er blevet placeret på i foråret. Den tyske træner med det internationale snit har prøvet meget i sin lange trænerkarriere, men han har aldrig prøvet noget, der bare minder om forholdene i Jammerbugt FC.

Uden en stab til at bakke op i den daglige træning har der dårligt været timer nok i døgnet til at varetage alle opgaverne for Trabelsi, der er blevet overladt til sig selv. Derfor er det også tvivlsomt, om han er at finde i spidsen for Jammerbugt FC, når man indleder træningen efter endt sommerferie.

- For at være helt ærlig så ved jeg ikke, om jeg kommer tilbage og er træner for klubben igen. Det må tiden vise. Jeg ønsker ikke at fortsætte i klubben, medmindre der skal nogle klare forandringer, siger Nabil Trabelsi.

- Det har været en svær sæson. Både på og udenfor banen. Jeg har været ene om at passe træneropgaverne i klubben til mange træninger, og det er svært, når du står med 25 spillere. Så bliver det bare ikke godt nok, siger Nabil Trabelsi, der har gjort ejer Klaus-Dieter Müller opmærksom på, at han ønsker flere hænder til at hjælpe, hvis han skal fortsætte som cheftræner.

- Jeg har en kontrakt, og den har jeg tænkt mig at opfylde, men jeg har også sagt til Klaus, at der skal ske nogle markante opgraderinger, hvis jeg skal fortsætte som cheftræner. Jeg har foreslået, at vi får en ny dansk træner ind. Så vil jeg gerne tage en anden rolle. Jeg behøver ikke være cheftræner, siger Nabil Trabelsi.

- Det er svært at sige, hvordan det her ender, men vi har brug for flere danske spillere, hvis det her skal blive en succes. Jeg vil gerne undgå, at vi skal have alt for stor udskiftning i spillertruppen, men lige nu ved jeg ikke, hvem der kommer tilbage. Vi har i hvert fald 10 spillere, der forlader klubben, siger Nabil Trabelsi.

Det helt store spørgsmål er derfor, om Trabelsi også selv ender med at forlade Jammerbugt FC?