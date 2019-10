Jammerbugt vandt fortjent på Sjælland: - Vi knuste dem

FODBOLD:Sejrene har været få for Jammerbugt FC i dette efterår i 2. division, så forløsningen var stor, da nordjyderne søndag vandt med 1-0 på udebane over AB.

Bardhec Bytyqi blev matchvinder med sit mål i anden halvleg og sikrede dermed Jammerbugt en meget fortjent sejr, lyder konklusionen fra cheftræner Bo Zinck.

- Vi pressede dem ned fra start, og de var meget sjældne gæster på vores banehalvdel. Især de første 25 minutter var oustanding fra vores side, og det var meget ufortjent, at vi ikke scorede både et, to og tre mål, for vi knuste dem.

- Jeg begyndte godt nok at tænke, om det blev 0-0 igen, for det var nogle kæmpe chancer, vi brændte, men heldigvis fortsatte vi i anden halvleg, og så fik Bardhec scoret. Det var en meget fortjent sejr, men den var for lille, siger Bo Zinck.

I kampens slutfase kom hans hold dog under pres, da man blev reduceret til 10 mand efter et rødt kort til Mads Larsen.

- Mads fik et meget tvivlsomt andet gult kort, og generelt var den dommerpræstation så meget hat og briller, at jeg troede, jeg var med i skjult kamera, men at vi også kæmpede os igennem det gør mig ekstra stolt, siger Bo Zinck.

Jammerbugt stillede ellers op i en decimeret udgave i Gladsaxe. Christian Rye og Viktor Ahlmann var ude med karantæne, og under opvarmningen blev Søren Pedersen skadet. Uheldet var dog ikke forbi, for efter 12 minutter blev Mikkel Konnerup også skadet.

- Vi skal have ham undersøgt på først hospitalet i dag og siden af vores fysioterapeut i morgen, så vi kan få et overblik, men jeg er bange for, at Konnerup er blevet alvorligt skadet, siger Jammerbugt-træneren, der i stedet sendte U19-spilleren Emil From i kamp.

- Han spillede næsten hele kampen og gjorde det rigtig godt. Det vidner om, at talentudviklingen i Jammerbugt lever rigtig godt, siger Bo Zinck.