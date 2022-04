Jammerbugt vandt lokalopgør mod Vendsyssel og kan øjne redning

FODBOLD:Jammerbugt kunne for anden gang i træk juble efter de 90 minutter på hjemmebane, da de lørdag eftermiddag besejrede Vendsyssel med 2-1.

På hjemmebanen i Pandrup var det meget sigende, at udeholdet fra Vendsyssel fik de største klapsalver, da de to hold forskudt af hinanden gik på banen - der var simpelthen flere med sympati for udeholdet end hjemmeholdet på lægterne denne lørdag eftermiddag.

Hjemmeholdet så ikke ud til at tage det så tungt fra kampens start, for de var det bedste hold i en første halvleg, hvor de allerede efter ca. et halvt minut fik første store chance. Den faldt til Jammerbugts 9'er Gero, da han fik foræret bolden af Hjørrings forsvarsspillere, men han var ikke i stand til at passere Jonsson i målet.

Jammerbugt kunne for anden gang i træk tage en sejr på hjemmebane i NordicBet Ligaens Kvalifikationsspil. Foto: Bente Poder

Med en strid vind i ryggen i første halvleg, kunne hjemmeholdet fortsat lægge pres på udeholdet, og det gjorde de også uden at komme til de helt store chancer langt hen i første halvleg - Vendsyssel kom dog slet ikke frem til noget.

Jammerbugt havde flere afslutninger fra kanten af feltet, men de fleste strøg langt over eller forbi målet, men forløsningen kom til sidst i halvlegen.

En voldsomt flot gennemspillet angreb af Jammerbugt gav Omar Natami muligheden til sidst for at udplacere Jonsson i målet, og det gjorde han flot med et minut tilbage af første halvleg. Dermed kunne hjemmeholdet fortjent gå til pause med 1-0.

Jammerbugt FC - Vendsyssel FF 2-1 Fodbold, NordicBet Ligaen, Kvalifikationsspil

Mål: 1-0 Omar Natami (44. minut), 2-0 Ismael Sidibe (58. minut), 2-1 Lucas Jensen (62. minut)

Advarsler: Daniel Mortensen, Vendsyssel (20. minut), Emmanuel Igbonekwu, Jammerbugt (69. minut)

Jammerbugt (4-2-3-1): Pape N'Diaye - Emil Nielsen, Marouine Mihoubi, Rayan Senhadji, Ismael Sidibe - Farid Ikene, Boubacar Haidara (Moussa Kamara 84. minut) - Omar Natami (Diogo Balau 84. minut), Tidiany Bangoura (Sead Gavranovic 75. minut), Emmanuel Igbonekwu (Abdramane Djitteye 84. minut) - Ahmad Gero (Leonel Landim 75. minut)

Vendsyssel (3-4-3): Lukas Jonsson - Mads Greve, Xandro Schenk, Daniel Mortensen - Rune Frantsen (Zander Hyltoft 71. minut), Tiemoko Konate, Mikkel Wohlgemuth, Jelle van der Heyden (Lucas Jensen 58. minut) - Panagiotis Armenakas (Parfait Bizoza 71. minut), Ronnie Schwartz, Jeppe Pedersen (Wessam Abou Ali 58. minut) VIS MERE

Vinden var en stor faktor i kampen, og Vendsyssel lignede et hold, der ville udnytte den fra begyndelsen af anden halvleg. De lagde i hvert fald et godt pres på værterne og kom til flere lige ved og næsten chancer, men de kunne ikke skabe den store mulighed.

I stedet kunne Jammerbugt bringe sig på 2-0 ved en af de første gange, de var i Vendsyssels felt i anden halvleg, da Sidibe dukkede op efter et hjørnespark og halvflugtede bolden ind via stolpen.

Straks foretog Vendsyssels-træner Henrik Pedersen to udskiftninger, ud med Jeppe Pedersen og van der Heyden og ind med Abou Ali og Lucas Jensen.

Det viste sig allerede at være en god idé fire minutter efter, da Pape N'Diaye i Jammerbugts mål virkelig ikke ønskede at give hjørnespark. Med bolden i hænderne men ude af balance og på vej udover baglinjen, valgte han at tabe bolden lige for fødderne af Lucas Jensen, der stille og roligt kunne tage et træk ind mod mål og trille den ind til en reducering.

Der var mange spilstop de sidste 25 minutter, hvor Jammerbugt-spillerne fra tid til anden fik problemer af den ene eller anden slags til store frustrationer for Vendsyssel-spillerne.

Om det frustrerede udeholdet så meget, at det var en hæmsko for dem, er svært at sige, men ikke desto mindre kunne de ikke skabe den afgørende chance, der kunne få dem helt tilbage i opgøret, selvom de kom tæt på et par gange. Dermed kunne Jammerbugt tage sejren på 2-1, og det er nu rigtig tæt i bundstriden.

Jammerbugt har ét point op til Esbjerg på den rigtige side af stregen, der spillede på samme tid og kun fik et enkelt point mod HB Køge. Jammerbugt kan fortsætte hjemmebanestimen, når de møder HB Køge 30. april.

Vendsyssel kan derimod ikke vide sig sikre på, at de undgår nedrykning med kun fem point ned til nedrykning efter nederlaget. De skal i næste weekend forsøge at tage point hjemme mod Hobro.