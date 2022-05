Jammerbugt var tæt på at slippe væk fra sidsteplads

ESBJERG:Esbjerg fB og Jammerbugt FC har sideløbende med kampen for overlevelse i 1. division kæmpet en konkurrence om at blive den mest skandaleombruste klub i landets avisspalter. Hvem der ender med at vinde den "kamp" er stadig for tidligt at sige, men rent fodboldmæssigt var begge klubber allerede tabere, inden sæsonens sidste spillerunde.

De to kommende 2. divisionshold bød hinanden op til dans i en åben og rodet, men yderst underholdende affære. Altså næsten samme kampforløb som de to klubber har leveret set over hele sæsonen - både på og udenfor banen.

Esbjergs unge Andreas Troelsen bragte Esbjerg foran på et flot frisparksmål, men typisk for Esbjergs nedtur af en sæson, og måske også karakteristisk for den optimisme, som Jammerbugt-spillerne har vist gennem hele sæsonen, udlignede JFC kort efter. Denne gang scorede Andreas Troelsen i eget net, da et hjørnespark ramte ham i ryggen.

Til gengæld var der ingen tilfældighed forbundet med Sekou Bangouras 2-1-scoring. Jammerbugt-profilen, der stærkt kandiderer til titlen som forårets Jammerbugt FC-spiller, tordnede kuglen i kassen fra 30 meter. Bolden havnede oppe i det ene målhjørne uden chance for Jeppe Højbjerg i Esbjerg-målet.

Med 2-1-føringen til gæsterne var Jammerbugt FC godt på vej til at sende Esbjerg ned på sidstepladsen, men i de døende minutter fik Elias Sørensen flot lobbet bolden over Jammerbugt-keeper Nicolai Christensen. Der havde været optræk til en udligning i et par situationer, men der skulle en lille genialitet til at udligne for Esbjerg.

Dermed slutter Jammerbugt FC sidst i denne sæsons 1. division med 26 point.