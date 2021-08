Jammerbugt videre til 2. runde af pokalen: - Vi vil have en af de store kampe

FODBOLD: Jammerbugt FC var stor favorit, da holdet tirsdag mødte Jyllandsserieklubben Aabyhøj IF.

Nordjyderne sejrede da også 2-0, men det var ikke helt uden bøvl, som cheftræner Bo Zinck selv formulerede det.

- Vi gik ind til kampen for at slide modstanderen ned, og det gav os mere og mere rum, som kampen skred frem. Vi kom efter en sejr, og den fik vi. Så jeg er godt tilfreds, siger han.

Første halvleg endte målløst, men Jammerbugt-angriberen Frederik Høgh fik hurtigt lukket ned for en pokaloverraskelse med to mål på 10 minutter efter pausen.

- Vi spillede for langsomt i første halvleg, men fik rusket op i hinanden i pausen. Alt i alt er jeg tilfreds med, at vi leverede en disciplineret indsats.

- Vi er glade for at være med i bowlen på fredag, når der trækkes lod til 2. runde. Vi håber, at vi trækker et hold fra en af de lavere rækker, så vi har gode muligheder for at spille os videre. Men derefter vil vi meget gerne have en af de helt store kampe, lyder det fra Bo Zinck.