Jammerbugt vil gerne videre i pokalen: Men kassekampen mangler

FODBOLD:Der er altid noget særligt over det, når to lokale mandskaber tørner sammen i Sydbank Poklaen.

Sådan er det også tirsdag, når Jammerbugt gæster Vejgaard Boldspilklub i en af de sidste kampe i første runde.

Men den igangværende pandemi har også fjernet lidt af charmen for de mindre hold i pokalturneringen, mener Jammerbugt-træner Bo Zinck.

- Problemet er jo lidt, at der mangler en kassekamp mod et af de store hold i røven af en sejr i første runde. Det er jo normalt det, der er guleroden for os i den her turnering. Og når den mangler, så bliver det bare knap så interessant, siger Bo Zinck.

- Jeg havde måske godt kunnet tænke mig, at man i år havde strukket den geografiske inddeling lidt længere frem i turneringen. Nu er det glimrende, at vi møder Vejgaard i første runde, og de kan forhåbentlig fylde 420 pladser, der nu må være. Men allerede i anden runde venter så en kamp mod Middelfart, hvis vi går videre. Der har vi heldigvis hjemmebane, men jeg synes, det havde været langt at køre så tidligt i turneringen, siger han.

Jammerbugt har fået en forrygende start i 2. division med to sejre i de to første kampe - blandt andet med en særdeles målrig sejr over Middelfart på 5-3 i weekenden.

- Og den gode start har vi bestemt heller ikke tænkt os at sætte over styr. Så vi kommer også med nogle af de spillere, der ikke fik så meget spilletid i kampen mod Middelfart. Sådan er nødt til at gøre det, men vi har heldigvis også en fin og bred trup, hvor der er mange, der gerne vil vise mig, at de gerne vil starte inde i weekenden, siger træneren.

Mens der ikke venter en kassekamp i pokalen, som tilskuersituationen er lige nu, så vil Jammerbugt-træneren dog stadig gerne videre.

- Vi kommer så absolut til kampen med den indstilling, at det er et opgør, vi gerne vil vinde. Vi har ikke tabt i 2020 endnu, og det har vi ikke tænkt os at starte på her. Men vi ved også, at der er mange hold igennem årene, der har tabt i Vejgaard, fordi de ikke på dagen matcher dem i vilje og intensitet. De slog Hobro ud sidste år, så selvom vi nok er et stærkere hold, så ved vi, at det bliver en svær kamp, siger Bo Zinck.