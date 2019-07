Jammerbugt viste karakter i den sidste test

FODBOLD: Det blev 2-2 mod Lindome fra den tredjebedste svenske række, da Jammerbugt FC lørdag spillede den sidste testkamp, inden det på fredag går løs i 2. division.

Jammerbugt kom ellers hurtigt bagud 0-2, men nordjyderne kom godt tilbage takket være scoringer fra Morten U. Thomsen og Bardhec Bytyqi.

- Det mest fremtrædende i dag var, at spillerne viste en rigtig god karakter. Vi har presset spillerne voldsomt og nok næsten ud over grænsen, så de var virkelig trætte. Samtidig mødte vi et rigtig stærkt svensk hold, og efter 20 minutter var vi også bagud 0-2.

- Derfra trådte vi i karakter, og det var fantastisk at se. Mod slutningen brændte vi også tre friløbere, så vi kunne endda have vundet, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Han er derfor meget optimistisk forud for sæsonpremieren på fredag ude mod Ringkøbing.

- Jeg har set rigtig mange gode ting i opstarten. Vi er godt kørende på mange pladser og kan mange ting, så jeg er meget fortrøstningsfuld, siger Bo Zinck.