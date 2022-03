Jammerbugts danske anker ser fremgang trods krise

FODBOLD:Det var ottende opgør i Nordicbet Ligaen i streg uden sejr, da Jammerbugt lørdag tabte hjemme til Vendsyssel. Det forværrer situationen for bundholdet, der gennem foråret har spillet et mere eller mindre nyt hold på plads.

En lang række udlændinge er kommet til klubben, og forsvarsspilleren Emil Nielsen startede igen inde som eneste dansker mod Vendsyssel. Det har givet ham en ny rolle i forhold til tidligere, hvor række spillere havde adskillige sæsoner bag sig i klubben.

- Det er lidt en ny kultur, som er kommet ind i klubben. Jeg skal selvfølgelig tage mere ansvar. Det synes jeg også, at jeg gør til træning. Jeg skal være der for nogen, som er meget unge. Jeg skal tage mig lidt af dem, selvom jeg er ung selv, siger Emil Nielsen.

Foto: Bente Poder

Selvom det står slemt til for Jammerbugts pointhøst, er han fortrøstningsfuld omkring chancerne for at undgå nedrykning til 2. division.

- Jeg synes, at spillet bliver bedre. Kampene har haft nogle udsving, men over hele kampen mod Vendsyssel var vi godt med. Det tegner positivt i forhold til de kampe, hvor vi faldt ud i længere tid - som mod Fredericia, hvor vi var helt væk i en halv time.

- Vores chancer for overlevelse er gode, tror jeg. Vi spiller bedre og bedre. I nedrykningsspillet skal vi nok tage point fra konkurrenterne, lyder det fra ham.

Lørdagens opgør mod Vendsyssel havde også et særligt aspekt for ham. En del af hans fodboldopdragelse skete nemlig i Hjørring Idrætsforening.

- Det er nok de fedeste kampe, der er at spille. Det er et godt hold, og jeg har altid set op til dem, der spillede i Vendsyssel og Hjørring IF, da det hed det, tilføjer Emil Nielsen.