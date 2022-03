Jammerbugts korthus faldt sammen efter en times spil i Fredericia

FODBOLD:Jammerbugt FC hænger fast i bunden af NordicBet Ligaen (1. division), efter at de søndag blev slået hele 3-0 på udebane af FC Fredericia.

Nederlaget var der ikke noget af sige til, for Jammerbugt havde intet offensivt at byde ind med i det sydjyske. Et par harmløse skud fra distancen var alt, hvad det blev til.

Den defensive organisation hos nordjyderne så dog længe fin ud, og Fredericia var kun farlige på langskud i 1. halvleg, hvor Pape N’Diaye i målet klarede fint for sig.

I anden halvleg forstærkede Fredericia dog presset mod Jammerbugts defensiv, og så slog den sprækker. Efter godt en time brød Samson Iyede dødvandet, der kom fri i venstre side af feltet og med stor overbevisning sparkede 1-0 i kassen.

FC Fredericia - Jammerbugt FC 3-0 (0-0) Mål: 1-0 Samson Iyede (62. minut), 2-0 Anders Holvad (77. minut), 3-0 Alexander Jensen (89. minut) Opstilling Jammerbugt (3-5-2): Pape N’Diaye - Moussa Kamara (Boubacar Haidara, 60. minut) - Rayan Senhadji - Emil Nielsen (Solomon Ogberahwe, 69. minut) - Emanuel Kulego (Abdramane Djitteye, 87. minut), Ismael Sidibe, Sekou Bangoura, Diogo Pimentel, Mubaarak Nuh (Diogo Balou, 69. minut) - Omar Natami, Yan Bouché (Alya Toure, 58. minut) Advarsler: Moussa Kamara, JFC (50. minut), Boubacar Haidara, JFC (70. minut) Tilskuere: 848 VIS MERE

Siden udskiftede hjemmeholdet en anonym Marcus Hannesbo, som man har lejet i AaB, og satte i stedet Anders Holvad på banen. Sidstnævnte gjorde efter 76 minutters spil Jammerbugts Rayan Senhadji rundstosset og udplacerede siden målmanden til 2-0.

Det nåede også at blive 3-0 kort før slutfløjtet, da Fredericia spillede nordjydernes nu passive defensiv helt tynd, inden Alexander Jensen hamrede bolden ind i målhjørnet.

Resultatet betyder, at Jammerbugt fortsat er agterlanterne i landets næstbedste fodboldrække, hvor de dog er á point med Fremad Amager. Der er i skrivende stund to point op til Hobro IK over nedrykningsstregen.