Jan Hansen helt færdig i Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:For en uge siden blev Vendsyssel Håndbolds direktør, Jan Hansen, sygemeldt, og nu er han helt færdig i klubben.

- Jeg har brug for at slippe tøjlerne for mit helbreds skyld. Den sidste uge har budt på søvnløse nætter og mange spekulationer om de opgaver, jeg føler, jeg burde have løst, udtaler Jan Hansen i en pressemeddelelse, hvor han siger, han nu vil fokusere på sin familie.

Jan Hansen har været i drivkraften i Vendsyssel Håndbold i efterhånden ni år, så det er et stort videnstab for klubben. Men det er også tydeligt, at overblikket på det seneste har manglet.

- Der er mange løse ender, og vi er blandt andet ved at opgradere lyset i hallen for at kunne leve op til ligakravene. I kulissen arbejder vi på sigt med at finde en ny direktør, men det skal være den rigtige person, som passer ind i klubben, siger bestyrelsesformand Christian Carlsen i pressemeddelelsen.

Vendsyssel har onsdag 26. august sæsonpremiere i Bambusa Kvindeligaen, hvor de hjemme møder Nykøbing Falster.