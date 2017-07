Jan Larsen: Passer godt med de unge

HÅNDBOLD: Med tilgangen af bagspilleren Lovro Jotic og fløjspilleren Jacob Hessellund har Aalborg Håndbold truppen på plads til en meget travl sæson.

17 spillere er nu på plads - heraf tre målvogtere - og direktør Jan Larsen glæder sig over den trup, han har fået sammensat.

- Jeg synes, vi har fået sammensat en meget ung og dynamisk trup, som er helt klar til at repræsentere os i de tre turneringer, som vi skal deltage i. Og det er netop ungdommen og dynamikken, som vi skal slå på, for jeg ser det som en meget stor del af det, at vi kunne besejre Skjern, der havde al erfaringen, i DM-finalen, siger direktøren.

- Han er jo den type spiller, som vi godt kan lide at hente. En ung spiller med masser af udviklingspotentiale, og en spiller, der kan udfylde flere positioner i bagkæden, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold har dog ikke historisk gode erfaringer med østeuropæiske spillere. Ikke overraskende har klubbens bedste udlændinge spillere været fra Skandinavien - spillere som Jonas Larholm, Kristian Kjelling, Jan Lennartsson og senest superstjernen Sander Sagosen.

Aalborg har prøvet sig med spillere som polakken Pawel Albin, ukrainske Olexandr Shevelev, serbiske Luka Mitrovic, slovenske Goran Kozomara og kroatiske Dusko Milinovic, men enten var spillerne skadede i det meste af deres ophold i Aalborg, eller også var de ikke gode nok til at opnå regelmæssig spilletid.

- Det er da selvfølgelig noget, vi har kigget på, og derfor har vi også haft ekstra lange samtaler med Lovro og hans agent. Han kender desuden en del til dansk håndbold, fordi han på ungdomslandsholdet har spillet flere gange imod både Andreas Holst og Simon Hald. Og så er han er jo først og fremmest en ung spiller, der dermed vil passe godt ind med de mange andre unge på holdet, siger direktøren.