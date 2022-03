Jan Larsen: - Der er to hold, som er foran alle andre i Danmark

HÅNDBOLD:Jan Larsen havde vanen tro svært ved at finde ro under pokalfinalen mod GOG. Efter at have set sit mandskab være foran med 10-4 efter en hæsblæsende indledning, blev kampen helt lige.

Et tidligt direkte rødt kort til GOG-profilen Morten Olsen satte også sit præg på kampen, men de unge GOG-talenter viste, at de har en lysende fremtid foran sig. De kørte på og pressede Aalborg ud i en meget tæt afgørelse.

Her var det Aron Palmarsson, der trådte i karakter, og han sendte de mange medrejsende Aalborg-fans i ekstase, da han var hovedaktionær i Aalborgs overhånd i en tæt afgørelse.

Palmarsson scorede tre af de sidste fire mål, hvilket sikrede pokalen. Derfor var det en både glad og meget tilfreds Jan Larsen, der kunne fejre klubbens anden pokaltitel.

- Vi strammede lige ballerne til sidst, og det det var dejligt at se, når det virkelig gælder, så viser Palmarsson også, hvor dygtig en spiller han er, siger Jan Larsen.

- Der er ikke nogen af os, der har været i tvivl om hans niveau. Kom ud og se en træning, så skal man bare se løjer. Det er klart, at han har været skide uheldig med nogle skader. Han er bare gledet ind, og jeg vil gå så langt at sige, at jeg tror også, Aron Palmarsson sover godt i nat, men han viste, at han er en verdensklassespiller. Det er jo derfor vi har hentet ham, siger Jan Larsen, der kan sætte kryds ud for den anden af fire mulige pokaler i denne sæson.

- Vi har vundet Super Cup'en og nu pokalen. Så har vi DM og Champions League tilbage. Vi går efter dem velvidende, at det bliver hårdt. Før eller siden ryger vi nok ind i de gulblusede igen. De viste i dag, at de er gode, men det er vi også, og lige nu er vi to lige et skridt foran de andre klubber i Danmark, siger Jan Larsen.

Han noterer sig, at det ikke blot er sæsonens første men også en ret vigtig sejr, man fik mod GOG i pokalfinalen.

- Nu hentede vi den vigtigste sejr indtil videre. Det her gjaldt en titel, og det kan GOG nok godt huske, næste gang vi skal møde dem. Men der er ingen tvivl om, at lige nu er GOG og Aalborg to mastodonter i dansk håndbold. Lige nu er vi et skridt foran de andre, siger Jan Larsen.