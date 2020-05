Jan Larsen: Det er grotesk og tragisk

HÅNDBOLD:- Det er grotesk og tragisk, at vi nu igen skal opleve sådan en sag i dansk håndbold.

Sådan siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, efter at Håndboldens Appelinstans tirsdag annullerede den 28 dage gamle beslutning om at afslutte sæsonen før tid og udpege både mesterhold, nedrykkere og oprykkere.

Appelinstansen slår fast, at Udvalget for Professionel Håndbold under DHF ikke havde hjemmel til at træffe den afgørelse. Det sker få dage efter, at Aalborg Håndbold holdt deres egen virtuelle guldfest med fans og sponsorer.

- Det bekymrer mig oprigtigt, at udvalget ikke har haft styr på formalia. Jeg går da ud fra, at man har undersøgt det juridiske, før man træffer så væsentlig en beslutning, lyder det fra Jan Larsen.

Appelinstansens beslutning betyder, at klubben ikke formelt set er dansk mester 2020 - i hvert fald ikke indtil, der kommer en ny og juridisk gyldig afgørelse fra DHF.

- Vores status som mesterhold bekymrer mig nu ikke så meget, for ingen har jo på noget tidspunkt sået tvivl om den beslutning. Og det spørgsmål er heller ikke nævnt i ankesagen, så jeg har ikke nogen forventning om, at man laver om på den del.

- Men fordi man tilsyneladende ikke har haft styr på formalia, bliver hele håndbold-Danmark nu kastet ud i en uvished, som kan vare hen over hele sommeren, før der kommer en endelig afgørelse. Det er ganske enkelt ufatteligt, at det er kommet dertil, sukker Jan Larsen.

Han savner endnu overblik over, hvad appeludvalget beslutning betyder og får af praktiske konsekvenser.