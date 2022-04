Jan Larsen om Niklas Landin: - Jeg skal knibe mig i armen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har mandag offentliggjort, at de fra sommeren 2023 henter verdens bedste håndboldspiller, Niklas Landin, til klubben på en fireårig kontrakt gældende frem til 2027.

- Det er kæmpestort. Det er helt fantastisk, at vi har mulighed for at hente en spiller som Niklas Landin, der er kåret som verdens bedste håndboldspiller to gange i træk. Jeg skal knibe mig selv i armen for at forstå, at det er rigtigt.

- Niklas er en fantastisk målmand og kommer til at løfte vores niveau yderligere. Det er vores forhåbning, at han med sin rutine, og alt det han har vundet, kan bidrage til at gøre os endnu bedre, lyder det fra Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Niklas Landin fortsætter hos sin nuværende klub THW Kiel frem til sommeren 2023. Målmanden havde en kontrakt med den tyske Bundesligaklub frem til 2025, men en klausul i kontrakten har gjort, at det var muligt for Aalborg Håndbold at købe Niklas Landin fri af kontrakten.

Målvogteren fortæller selv i en pressemeddelelse, at det er nogle familiære udfordringer, som gør, at han vender tilbage til Danmark.

- Niklas skulle selvfølgelig kunne se sig selv i vores projekt, og det kunne han heldigvis, med de stærke tilføjelser vi har lavet til holdet på det seneste, siger Jan Larsen, der ser store perspektiver for fremtiden.

- Vi følger vores strategi om, at vi vil spille med om titlerne i Europa. Det var vores ambition at hente to-tre spillere, som har kæmpe erfaring, som har vundet noget, og som kan skabe en kæmpe interesse for klubben.

Jan Larsen har det seneste år præsenteret den ene verdensstjerne efter den anden. Aron Pálmarsson kom til Aalborg i denne sæson, Mikkel Hansen kommer til sommer, mens Niklas Landin fra 2023 gør de mange profiler selskab.

- Vi snakker meget om Mikkel Hansen, Aron Pálmarsson og nu Niklas Landin, men vi skal huske på, at vi har en masse andre verdensklassespillere som ikke er så gamle endnu. De her rutinerede spillere kombineret med nogle af verdens største talenter er den cocktail, som vi tror på, lyder det fra direktøren, som ikke bare venter på Mikkel Hansen og Niklas Landin, før Champions League-titlen kan bringes til Aalborg.

- Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke allerede i år skal kunne tage trofæet, men der er ingen tvivl om, at Niklas Landin kan være med til, at vi kan blive en del af det selskab mere kontinuerligt.