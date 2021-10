Jan Larsen om Sagosen-projekt: Tror ikke det ændrer noget for os

Aalborg Håndbold sidder ganske solidt på den nordiske håndboldtrone i disse år. Med landsholdsspillere fra Danmark, Sverige, Norge og Island er Aalborg Håndbold uomtvisteligt den mest attraktive klub i Skandinavien.

Lige nu virker fynske GOG og norske Elverum som de største konkurrenter til det nordiske håndboldherredømme, men rygterne om en mulig håndboldsatsning i Trondheim tager til i kraft.

Her er der tale om den norske klub Kolstad, der barsler med en plan om at hente bysbarnet Sander Sagosen hjem til klubben, når hans kontrakt med THW Kiel løber ud i 2023. Den tidligere Aalborg-spiller og nuværende verdensstjerne er løftestangen i et projekt, hvor vedvarende rygter kæder Reitangruppen, der ejer Rema 1000-butikkerne, sammen med Kolstad som storinvestor i det ambitiøse håndbold-projekt.

Flere norske medier nævner et årligt budget på 50 millioner norske kroner, som den økonomiske ramme. I så fald vil det efter al sandsynlighed betyde yderligere konkurrence til Aalborg Håndbold om de bedste nordiske spillere.

- Hvis det viser sig, at rygterne er korrekte, så kommer der en spiller mere på markedet. Det vil igen give større kamp om de bedste spillere i en verdenstop, der i forvejen er ret bred, konstaterer Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold.

Skal være smartere

Jan Larsen er dog ikke bekymret over udsigten til øget konkurrence på det skandinaviske spillermarked.

- Jeg tror ikke, at det ændrer så meget for os som klub. Vi vil gerne være en del af verdenstoppen, men vi bliver aldrig lønførende eller kommer til at have de samme budgetter som de største klubber, så det ændrer ikke på, at vi skal gøre tingene smartere end vores konkurrenter. Vi skal ud at finde nogle af vores spillere, inden de bliver for dyre, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbolds direktør er klar over, at Kolstad kan blive en seriøs konkurrent i jagten på Champions League-succes, hvis de vedvarende rygter om et årligt budget på cirka 50 millioner norske kroner viser sig at blive realiseret.

- Over tid kan sådan et projekt godt blive en magtfaktor. Det er svært at sige, hvad det her kan føre med sig, men med endnu en klub med sådan et budget, vil der naturligvis blive øget kamp i forhold til Champions League, for det lyder godt nok som mange penge, siger Jan Larsen.

Det er vigtigt at understrege, at det fortsat er en strøm af rygter, der danner grundlag for disse spekulationer, men både TV2 Norge og VG har i de forgangne uger berettet livligt om det mulige storhold. Navne som Magnus Rød og Magnus Gullerud går igen. Den tidligere Aalborg-spiller Janus Smarason er også nævnt som en af de spillere, der allerede skulle være i kontakt med Kolstad,

Det helt store trækplaster skulle dog være Sander Sagosen, der forhandler med Kiel om en ny kontrakt. Seneste har Kiel meldt ud, at man er bekymret for, at Sagosen ikke forlænger, hvilket har fået spekulationerne om en Sagosen-retur til Norge til at eksplodere.

Fokus på udvikling

Jan Larsen har også hørt rygterne, men han vil indtil videre ikke lægge for meget i de mange spekulationer.

- Der er jo nok et eller andet om sagen, når der bliver ved med at komme så mange historier om den her satsning, men vi skal bare fokusere på os selv. Vi har selv et af Danmarks stærkeste sportsbrands, og vi kan mærke en enorm interesse for det, vi går og laver, så vi er slet ikke færdige med at vækste og udvikle vores forretning, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold vokser på alle fronter i disse år. Rent økonomisk er Jan Larsen overbevist om, at klubben slet ikke har ramt loftet endnu.

- Der er langt op i forhold til at nå vores fulde potentiale rent økonomisk. Vi har et uhyre attraktivt produkt, så lige nu er der ingen begrænsninger for, hvor langt vi kan rykke det her. Her ved jeg naturligvis godt, at vi ikke kommer til at omsætte for milliarder, men vi er slet ikke ved at ramme noget loft, siger Jan Larsen.

Barthold skal ingen steder

De mange rygter, der lige nu verserer om den norske håndboldklub Kolstads mulige millionsatsning, der kan ende som en norsk pendant til Aalborg Håndbolds store opgradering i disse år, trækker også tråde til Aalborg Håndbold.

Sebastian Barthold meldes nemlig af norske medier som en af de mange spillere, der kunne være interessant for en eventuel storsatsning i Trondheim.

- Jeg kan sige så meget, at jeg ikke har hørt fra folk i Kolstad. Man skal aldrig sige aldrig, men umiddelbart er det mere spændende at være i Aalborg. Vi har gang i noget unikt her i klubben, og den grad af professionalisme, som vi har her i klubben er virkelig noget specielt, siger Sebastian Barthold.

Han har fulgt med i udviklingen i Kolstad-sagen, der hele tiden får føjet nye kapitler til.

- Det er da meget spændende at se, hvad det kan ende med. Jeg vil så lige sige, at vi jo allerede har et hold i Norge - i Elverum - der er godt med. Det kunne dog være meget sjovt, hvis vi kan få endnu et tophold i Norge, der kan spille med i toppen af europæisk håndbold, siger Sebastian Barthold.

Norske medier som VG og TV2 Norge har allerede været godt i gang med at opliste potentielle spillere til en eventuel storsatsning i Kolstad. Blandt de nævnte spillere er mange norske udlandsproffer og et par islandske landsholdsspillere.

- Det kunne blive meget spændende, hvis norske spillere kunne komme hjem til Norge og stadig have mulighed for at spille på et rigtig højt niveau. Lige nu må man bare sige, at den danske liga eksempelvis er meget bedre end den norske, men det kan jo ændre sig, hvis der kommer en ny topklub i den norske liga, for Elverum gør det jo allerede godt, siger Sebastian Barthold.

Den norske fløjspiller har kontrakt i Aalborg frem til sommeren 2024. Kolstad skal ifølge de vedvarnede rygter være i gang med at hente det første hold klassespillere fra sommeren 2022, mens Sander Sagosen skulle være på ønskelisten til sommeren 2023.

Sebastian Barthold og Aalborg Håndbold skal imidlertid ikke koncentrere sig om andet end næste kamp, der spilles lørdag i Skjern, hvor der venter en kamp mod et svingede hjemmehold.