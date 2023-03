Jan Larsen om spillermarked: - Det er heldigvis blevet bedre

AALBORG:I disse dage kan Aalborg Håndbold-truppen tage en puster, mens der er landskampstermin. Ja det vil sige, at en stor del af Aalborg-truppen så er med de forskellige landshold.

Én der med garanti ikke tager en puster er direktør for Aalborg Håndbold Jan Larsen. Han har som altid travlt. Han kan som ingen andre altid finde en håndboldkamp at se hjemme fra sofaen. Her jagter han den næste Sander Sagosen, Omar Ingi Magnusson eller Felix Claar.

Jan Larsen er allerede ved at have størstedelen af Aalborg Håndbold-holdet på plads til næste sæson, men kikkertsigtet er rettet meget længere ud i fremtiden.

- Det er blevet sådan i håndbold, at du skal være hurtigt ude. Jeg vil måske også sige for hurtigt ude. Der er jo egentlig regler for, hvornår du må skrive kontrakt med en spiller, men de regler er sat ud af spil. Vi ser jo nogle klubber skrive kontrakter med spillere to-tre år før selve kontrakten træder i kraft. Det er et svært marked at navigere i, siger Jan Larsen.

Klubber som Kielce og Veszprem har indgået aftaler med spillere, der har haft enormt lang tid til kontraktudløb i sin nuværende klub. Aalborg indgik selv kontrakt med Mikkel Hansen længe inden, han skulle trække den røde trøje over hovedet for at spille kamp, men det er dog intet i sammenligning med den polske og den ungarske storklub.

- Det har været lidt for meget af det gode i nogle tilfælde, men min fornemmelse er heldigvis, at den tendens med at tegne kontrakt med en spiller tre år, før han skal spille for din klub, er på retur. Det er heldigvis blevet bedre, konstaterer Jan Larsen.

Det er mere reglen end undtagelsen, når en spiller skifter klub, at skiftet offentliggøres et år i forvejen. Thomas Arnoldsen, Mads Hoxer og Niklas Landin er andre navne, som Aalborg Håndbold har præsenteret længe inden, kontrakten træder i kraft.

- Hvis det stod til mig, så var det ikke sådan. Det er ikke optimalt for nogen af parterne, at et klubskifte meldes ud så tidligt. Set fra mit perspektiv er der også en enorm usikkerhed forbundet med det, for der kan nå at ske så meget fra vi indgår kontrakten, til spilleren skal spille for os. Men det er bare sådan markedet er, siger Jan Larsen, der gerne så regler for den slags, som rent faktisk også ville blive håndhævet.

Palmarsson-chok

Nogle tænker helt sikkert på Mikkel Hansen som et oplagt eksempel, men Aalborg Håndbold har modsat også oplevet en spiller, der pludselig ønsker at komme ud af sin aftale før tid, og det skaber en helt anden udfordring.

- Det var da lidt af et chok, da Aron Palmarsson kom og fortalte, at han ønskede at slutte i Aalborg efter denne sæson. Det var vi kede af, for vi er meget glade for at have Aron her, men det betød også, at vi skulle ud at finde en spiller ekstra til næste sæson. Det er naturligvis en udfordring, selvom han kom og sagde det i god tid, siger Jan Larsen.

Aron Pálmarssons ønske om at komme ud af sin kontrakt med Aalborg Håndbold før tid, skabte lidt af en udfordring i forhold til at finde hans afløser. Arkivfoto: Bente Poder

Her er det ikke økonomien, der spiller ind. Det er mere udfordringen med at finde den rette spiller i et svært marked.

- Der er mange om buddet, når vi snakker om de bedste spillere, som vi jo blandt andet også kigger efter. Vi føler efterhånden, at vi har et godt navn på det internationale marked, men derfor vil det altid være en udfordring at gå ud at lede efter en spiller til næste sæson.

Når Jan Larsen leder efter spillere er det fortsat i to spor. Der er de store etablerede navne som Palmarsson, Jesper Nielsen, Møllgaard, Mikkel Hansen og Landin, som er blevet præsenteret de seneste år. I det andet spor er Jan Larsen flittig i sin scouting af unge fremadstormende spillere.

Det er bare vigtigt at sige, at vi fortsat forsøger at finde talentfulde spillere, som vi kan udvikle. Vi har set en Mads Hoxer komme flot i gang hos os. Den slags spillere er vi stadig på udkig efter, for vi har ikke pengene til bare at kunne gå ud at hente som de største klubber gør. Vi skal fortsat være smartere end de andre klubber på den front, men det er under alle omstændigheder et svært marked, siger Jan Larsen.

Til sommer siger Aalborg Håndbold goddag til Thomas Arnoldsen, Fabian Norsten, Niklas Landin, Patrick Wiesmach, Aleks Vlah, Simon Hald og Lukas Nilsson, men heldigvis for Jan Larsen er det ikke alle spillere, der skal hentes flere år i forvejen.

- Vi har stadig lidt i posen, så vi er ikke færdige på spillermarkedet. I det hele taget følger vi altid med for at holde os bedst muligt orienteret, siger Jan Larsen.