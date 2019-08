Jan Ø. Jørgensen flyvende fra start ved VM

BADMINTON: Det var en perfekt start, som Jan Ø. Jørgensen fik på sin første kamp ved VM i Basel. Her knuste han sin indonesiske modstander Tommy Sugiarto, der er placeret som nummer 16 på verdensranglisten, i to sæt med cifrene 21-11, 21-15.

Han tog styringen fra start i kampen, hvor han i et fejlfrit første sæt ikke levnede Tommy Sugiarto mange chancer. Han fortsatte sit tårnhøje niveau i andet sæt og kom ikke i problemer på trods af, at spillet blev mere forceret, da han skulle lukke kampen.

Nordjyske Jan Ø. Jørgensen har haft en hård periode på badmintonbanen, og det var til at se på hans jubelscene, at han var lykkelig over, at han leverede så god en præstation.

- Jeg har ledt lidt rigeligt efter niveauet i noget tid, så det var rart, at der er mere i mig, end der har været på det seneste. Jeg tror stadig på, at jeg kan lave noget stort, lød det fra Jan Ø. Jørgesen til TV2 SPORT.

Jan Ø. Jørgensen er nu klar til tredje runde, efter franskmanden Brice Leverdez i første runde trak sig med en skade. Her venter enten fjerdeseedede Jonathan Christie eller verdens nummer 47, Heo Kwang Hee.