Jan Ø. Jørgensen tabte, men Vendsyssel besejrede coronaramte sjællændere

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton (VEB) hentede torsdag aften den tredje sejr af ligeså mange mulige i denne sæsons Badmintonliga, da udekampen mod Solrød Strand blev vundet 6-3.

Solrød Strand måtte undvære to spillere, der var i isolation efter at have været i tæt kontakt med en coronasmittet og havde derfor forsøgt at få opgøret udsat, men uden held.

Vendsyssel vandt begge kampe i både mixeddouble og damesingle, mens damedoublen med Cheryl Seinen og Debora Jille og herredoublen med Zvonimir Durkinjak og Victor Svendsen sikrede vendelboerne de sidste sejre.

Vendsyssel Elite Badmintons største navn, Jan Ø. Jørgensen, løb til gengæld ind i et nederlag. Nordjyden indstillede tidligere på året sin internationale badmintonkarriere og får således kun kamptræning hos Vendsyssel Elite Badminton, og formen rakte ikke til at besejre Nhat Nguyen, der vandt i tre sæt.

Også VEB's anden herresingle, Victor Svendsen, tabte sin kamp i to sæt til Emil Holst. Vendsyssels tredje nederlag faldt i herredouble, hvor Robin Tabeling og Anton Johan Kaisti tabte til Søren Gravholt og Jeppe Bay Madsen.

Solrød Strand - Vendsyssel Elite Badminton 3-6 1. mixeddouble: Jeppe Bay Madsen/Johanna Magnusson - Robin Tabeling/Cheryl Seinen 21-18, 20-22, 12-21 2. mixeddouble: Søren Gravholt/Elisa Melgaard - Zvonimir Durkinjak/Debora Jille 17-21, 17-21 1. damesingle: Anna Bygum - Sabrina Jaquet 17-21, 17-21 2. damesingle: Amalie Cecilie Kudsk - Linda Zetchiri 15-21, 15-21 1. herresingle: Nhat Nguyen - Jan Ø. Jørgensen 17-21, 21-8, 21-15 2. herresingle: Emil Holst - Victor Svendsen 21-13, 21-18 Damedouble: Amalie Cecilie Kudsk/Johanna Magnusson - Cheryl Seinen/Debora Jille 12-21, 22-20, 13-21 1. herredouble: Søren Gravholt/Jeppe Bay Madsen - Robin Tabeling/Anton Johan Kaisti 21-19, 21-17 2. herredouble: Emil Holst/Nhat Nguyen - Zvonimir Durkinjak/Victor Svendsen 19-21, 11-21 VIS MERE

Vendsyssel Elite Badminton skal i kamp igen 15. december på hjemmebane mod Skovshoved.