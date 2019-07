Jan Ø. Jørgensen tager stor skalp i Japan Open

BADMINTON: Den 31-årige nordjyde Jan Ø. Jørgensen, der for godt to måneder siden offentliggjorde, at han har skrevet kontrakt med Vendsyssel Elite Badminton, fortsætter med at imponere i Japan Open.

Onsdag besejrede han i første runde den dobbelte OL-guldvinder og femdobbelte verdensmester Lin Dan i tre sæt.

Torsdag ventede endnu en svær kamp for Jan Ø. Jørgensen, der i anden runde skulle op mod verdensranglistens nummer tre, Tien Chen Chou fra Taiwan, der i søndags vandt Indonesia Open.

Det var 12. gang i karrieren, at Jan Ø. Jørgensen skulle stå på den anden side af nettet mod taiwaneren, hvoraf han havde tabt de seneste seks kampe i træk. Det var derfor en nordjyde, som var på jagt efter revanche. Hvilket han fik.

I en tæt kamp kunne Jan Ø. Jørgensen strække armene i vejret, da han sikrede sejren på sin anden matchbold med cifrene 21/19, 11/21, 21/19.

Jan Ø. Jørgensen skal i kvartfinalen spille mod landsmanden Rasmus Gemke.