Janne gik i klasse med superstjerner: Hvad laver jeg her?

HJØRRING:Janne Madsen husker stadig første gang, hun mødte sine nye klassekammerater.

- Hvad laver jeg her, spurgte hun sig selv, mens hun kiggede sig omkring.

For hun stod sammen med internationale fodboldberømtheder som brasilianske Kaká, franske Florent Malouda, engelske Emile Heskey, russiske Andrej Arsjavin og Didier Drogba fra Elfenbenskysten.

Samt præsidenten for det norske fodboldforbund, Lise Klaveness, som tidligere i år gav fodboldverdenen en opsang, da FIFA afholdt sin kongres i Qatar, som netop nu er vært for VM-slutrunden.

Janne Madsen på klassebilledet fra den første dag på UEFA-studiet i oktober 2019. Foto: UEFA/Getty Images

Ambitioner om mere

Janne Madsen behøver nu ikke sætte sit lys under en skæppe.

Den 44-årige Fortuna Hjørring-legende nåede 390 klubkampe for Hjørring-klubben og 61 A-landskampe for Danmark.

Desuden scorede hun det enlige mål, da vendelboerne i 2003, som det hidtil eneste danske klubhold, nåede finalen i en europæisk mesterholdsturnering - og tabte samlet 7-1 til svenske Umeå.

Trods sin scoring hang Janne Madsen med mulen 9. juni 2003, da Fortuna Hjørring havde tabt den første mesterholdsfinale mod svenske Umeå med 4-1. Arkivfoto: Hans Ravn

Janne Madsen indstillede sin aktive karriere i 2012. Siden har hendes tilknytning til fodboldverdenen været i rollen som holdleder, som hun siden 2017 har været for det danske kvindelandshold.

Hele tiden har hun dog haft ambitioner om en mere aktiv rolle udenfor grønsværen. Gerne ud af boksen og ind på ledelsesgangene.

Derfor var det også en appelsin i turbanen, da hun for tre år siden blev optaget på den masteruddannelse, det europæiske fodboldforbund UEFA tilbyder med det formål at give tidligere internationale spillere med ambitioner om en anden karriere i fodboldverdenen end trænergerningen de nødvendige værktøjer til at begå sig på ledergangene i klubberne, nationale forbund - eller organisationer som UEFA selv.

- Jeg vidste, at det lige var det, jeg havde gået og ledt efter, fortæller Janne Madsen.

Lise Klaveness, som tidligere på året havde modet til offentligt at kritisere FIFA for tildelingen af VM-slutrunden til Qatar sønder og sammen, på talerstolen sammen med Kaká i forbindelse med afslutningen af den masteruddannelse, de blandt andet gennemførte sammen med Janne Madsen. Foto: UEFA/Getty Images

- Verdens sødeste mennesker

I kraft af et stipendiat på ca. 200.000 kr. fra en fond i den tidligere svenske UEFA-præsident Lennart Johanssons navn fik hun også råd til studiet, som hun sammen med de øvrige tidligere topspillere tog hul på i oktober 2019 - og som de på grund af coronapandemien først fik afsluttet i november i år - med halvandet års forsinkelse.

Syv gange undervejs var hun og og hendes medstuderende samlet i fem dage. For hver gang forsvandt der flere af de sommerfugle, de prominente navne på holdet havde plantet hos hende.

- De er verdens sødeste mennesker. Helt nede på jorden og mennesker, der også bare forsøger at finde en rolle efter deres fodboldkarriere. Det var umuligt at mærke på dem, at de fleste har vildt mange penge. Jeg har ikke betalt en krone, når vi har været ude at spise sammen. Rigtige gentlemen, fortæller Janne Madsen.

Hun nævner med et smil en episode fra Paris, hvor hun sammen med de øvrige i Master-klassen gæstede en restaurant, som en af Didier Drogbas venner driver - og som Didier Drogba har hjulpet kammeraten økonomisk med at få i gang.

22 tidligere topspillere fra den internationale fodboldverden fik 2. november papir på, at de fremover kan udfylde andre roller i verdens mest udbredte boldspil end den, de kender fra grønsværen. Som perler på en snor stod de mange stærke fodboldnavne under dimissionen i UEFA-hovedkvarteret i Nyon. Foto: UEFA/Getty Images

- Da vi kom ind, smed personalet alt, hvad de havde i hænderne, og så fik vi et lokale for os selv. Da vi skulle betale, sagde John O'Shea "den tager jeg". Og jeg ved ikke, hvor mange vi var. Det havde jeg i hvert fald ikke råd til at gøre, siger Janne Madsen.

Det er dog langt fra bare gratis mad og drinks, UEFA-studiet har beriget hende med.

- Jeg troede, jeg vidste alt om, hvad der foregår indenfor fodbold. Jeg vidste så meget her, fortæller Janne Madsen og former et rundt nul med sine fingre.

- Det har været helt vildt lærerigt. Det har været så udfordrende, men det er det bedste, jeg har gjort nogensinde.

Uvurdérligt netværk

I 2021 fik hun tre måneders orlov fra sit daglige kontorjob. Tiden brugte hun i FC København, hvor hun beskrev, hvad det vil betyde for Danmarks mest vindende klub også at få et kvindeligt fodboldhold.

Det meddelte FCK 21. oktober i år, at de nu har planer om - uden at sætte dato på.

2. november fik Janne Madsen ved en højtidelighed i UEFA-hovedkontoret i den schweiziske by Nyon overrakt sit eksamensbevis af UEFA-præsident Aleksander Ceferin (tv.) og generalsekretær Theodore Theodoridis. Foto: UEFA/Getty Images

Det er ikke sikkert, de planer er udløst af konklusionerne i Janne Madsens opgave. Men måske har hun skubbet til noget. Nu handler det for Janne Madsen selv om at søge det ledelsesjob udenfor grønsværen, hun har lyst til at prøve kræfter med - uanset om det er i ind- eller udland.

Om det lykkes, må tiden vise. Om ikke andet har hun fået en kontaktbog og et netværk, mange misunder hende.

- Måske er det endda det vigtigste ved studiet, at vi får det netværk, konstaterer Janne Madsen.

Undervejs i masteruddannelsen blev der også lejlighed for de studerende til at spille med bolden. Her flankeres Janne Madsen af Lise Klaveness og Kaká. Foto: UEFA/Getty Images

Janne Madsen