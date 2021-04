HÅNDBOLD:Gennem første halvleg af torsdagens oprykningsopgør mellem EH Aalborg og SønderjyskE så det ud til, at hjemmeholdet tog skridtet videre mod en plads i Bambusa Kvindeligaen.

Men efter pausen viste cheftræner Allan Heines tropper en stor styrke og vendte anden kamp ud af tre mulige til en udesejr. De vandt dermed 30-28 i Aabenraa.

Især i de døende minutter viste aalborgenserne en ualmindeligt vigtig - men ikke overraskende - egenskab.

- Vi har spillet mange tætte kampe i sæsonen, og hver gang har de formået at vende den til egen fordel til sidst. Jeg har sjældent set stærkere karakter i en gruppe, og det er fedt at være træner for, siger Heine.

- Jeg havde lidt for sjov udstedt en garanti til pigerne. Kunne vi gøre kampen tæt i anden halvleg, så har vi bevist, at vi er bedst, når det gælder, tilføjer han.

Med mindre end fem minutter tilbage fik aalborgenserne ellers en udvisning, hvilket nemt kunne have afgjort kampen til SønderjyskE’s fordel.

- Der var jeg bange for, at løbet var kørt. Det kunne blive vanskeligt, men vi havde et par godt opsatte angreb, nogle gode forsvarsaktioner og gode redninger. Så skulle der ikke mere til, siger cheftræneren.

Vinder EH Aalborg den tredje og afgørende kamp på hjemmebanen i Nørresundby Idrætscenter, så venter Horsens om en direkte duel.

Vinderen af kvalifikationsspillet får en plads i Bambusa Kvindeligaen i den kommende sæson.

- Vi glæder os. Jeg har en ung gruppe spillere, som er super ærgerrige, og der kommer masser på spil. Det er jo en stor stressfaktor, og de lærer virkelig meget af den slags. Jeg under dem virkelig, at der for alvor kommer noget på spil, siger Allan Heine.

Tredje og afgørende kamp mod SønderjyskE spilles på søndag i Nørresundby.